Movistar | El fútbol vuelve sin público... y sin Michael Robinson

El canal Movistar presentó este lunes los detalles de la cobertura que hará de los encuentros que servirán como desenlace de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank tras el parón provocado por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Una parte importante de la misma pasará por acercar a la casa de los espectadores, que en principio no podrán acudir a los estadios, la emoción que se vive en las gradas a través de distintas iniciativas como el uso de un sonido ambiente lo más parecido al habitual de cada campo o la simulación de la presencia de público.

En el acto hubo un recuerdo hacia el ex futbolista y comentarista Michael Robinson, fallecido recientemente: "Para todos los que trabajamos en Movistar y para todo el mundo del fútbol el primer 'Partidazo' no va a ser normal. Michael era una roca en la que todos en algún momento de debilidad nos hemos apoyado y es una pérdida enorme, parece que en vez de jugar once vamos a jugar diez. Tenemos que apretar muchísimo las filas para hacerlo mejor y dar lo que queremos, la mejor cobertura posible del regreso del fútbol", explicó Álex Martínez, director de contenidos.

En representación de LaLiga intervino Roger Brosel, Responsable de Contenidos y programación del organismo, quien ofreció pinceladas de cómo se ofrecerán los enfrentamientos con el objetivo de que no se pierda el espíritu que les caracteriza. "Lo que más van a ver los espectadores es sobre todo la virtualización de la grada y del sonido. Esto va a ser opcional. Quien quiera oír los sonidos de los jugadores los va a oír pero también hemos preparado una versión que creemos que arropa mejor la retransmisión", desveló.

"Hemos recogido el sonido de los estadios y habrá un sonido ambiente de fondo y un sonido de reacciones de ese mismo estadio cuando haya un gol. Sonido real que se montará en ese momento. A la vez hemos creado una grada virtual para simular que hay gente en las gradas. Creemos que la combinación de ambas cosas ofrece una retransmisión más cercana a lo real", detalló.