Juanma Castaño a Setién: "Me pone más ver a Eder Sarabia que ver al Barça a veces"

Enganchón mayúsculo entre Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, y Juanma Castaño, presentador de Cope en referencia a la intimidad del banquillo. "Si yo no quiero que se escuche, no debería publicarse. Estoy dirigiendo un partido de fútbol y hablando a mis futbolistas" argumentó Setién, a lo que el periodista contestó: "Pero forma parte de un show. Usted le habla a sus futbolistas dentro de un show multimillonario. Yo soy abonado de Movistar y me pone más ver a Éder Sarabia que al Barça a veces".