La confesión de Agüero: "Le voy a pegar una patada pero bien, para que no me pellizque más"

El Kun Agüero se ha convertido, durante todo este confinamiento, en una estrella también fuera del campo. Además de aprovechar el parón del fútbol para emocionar al mundo del fútbol con una gran despedida a su compañero David Silva, el argentino se ha convertido en un influencer de Twich. En su canal ya roza los 30.000 espectadores de media por vídeo y la verdad... se le da igual de bien que el fútbol profesional.

El crack del Manchester City aprovechó uno de sus vídeos para recordar una anécdota de su paso por LaLiga. ¡Cuánto ha llovido desde entonces! Por aquel entonces jugaba en el Atlético de Madrid.

En uno de los partidos de Liga tuvo un encontronazo con Fernando Navarro, exfutbolista del Barça o del Sevilla entre otros. "Qué linda patada esa..." confiesa el Kun. El argentino se sacudió toda su ira acumulada contra Fernando.

"Ya venía de varios partidos contra el Sevilla y el hijo de mil... me agarraba y me pellizcaba haciéndome daño", recuerda. "Dije, le voy a pegar una patada pero bien, para que no me pellizque más. Me tomó por pelotudo y a la tercera le pasó eso."