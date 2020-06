Kroos matiza sus palabras sobre la homosexualidad en el fútbol

El jugador del Real Madrid Toni Kroos aconsejó en una entrevista concedida a la revista GQ que los jugadores homosexuales no hagan pública su orientación sexual, lo que le valieron fuertes críticas, en especial del movimiento LGBT. Ante esa situación, arrastrada desde 2014, el alemán ha aprovechado el podcast que creó junto a su hermano Felix ("Einfach mal Luppen") para explicar sus polémicas palabras.

Krros ha asegurado que no es nadie para animar o no a sus compañeros a dar un paso al frente en ese sentido dado que él mismo "no tendría que vivir con las consecuencias", si bien subraya que "rechazaría de manera categórica" todo tipo de reacciones discriminatorias o excluyentes en caso de que un jugador hiciera pública su homosexualidad.

En la entrevista a GQ Kroos dijo lo siguiente: "mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si aconsejaría declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminara siendo insultado y menospreciado".