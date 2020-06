Escalofriante: Taiwo Awoniyi perdió el conocimiento tras una espeluznante caída

El jugador del Mainz 05 Taiwo Awoniyi, cedido en el conjunto alemán por parte del Liverpool, perdió el conocimiento en el partido que enfrentó a su equipo frente al Augsburgo. El delantero impactó su cabeza con la de Felix Uduokhai, futbolista del equipo rival, en su intención de disputar un balón aéreo, y cayó, de forma desafortunada, al suelo de manera espeluznante. Motivo por el que tuvo que salir en camilla del césped y ser asistido por una ambulancia, que le trasladó al hospital más cercano.





Exceptionally nasty looking clash of heads, then fall from Taiwo Awoniyi, landed on his neck after being knocked out cold..

