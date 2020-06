Iker Casillas no se presentará a las elecciones a la RFEF

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y de la selección nacional y que estos últimos años ha militado en el Oporto luso, ha comunicado este lunes que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), como era en principio su intención.







"Els, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", señala en un comunicado. , si este mes se considera hábil por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para los comicios federativos; o el 17 de septiembre, si no es así., y que "en el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es fundamental"., buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello".de su parte y señala que estará "encantado en poder colaborar por el bien del fútbol". "Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante", insiste."a las instituciones y al mundo del fútbol en general" y concluye su escrito deseando que "dentro de la gravedad de la situación" todos estén "lo mejor posible".El madrileño, ganador también entre otros títulos de tres Champions, cinco Ligas con el Real Madrid y una con el Oporto, vio cortada su trayectoria con los "dragones" el pasado año al sufrir un infarto en un entrenamiento y logró salvar la vida gracias a las asistencias médicas y a la rápida intervención del doctor Nelson Puga . Aunque se resistió de inicio a la retirada, al final la salud le obligó a colgar los guantes , pero no a seguir cerca del fútbol. Incluso el 17 de febrero, tras comunicar al Oporto que dejaba el balompié, Casillas anunció oficialmente que se presentaría a las elecciones de la RFEF, pretensión que se ha desvanecido este lunes tras varios días de rumores.de acuerdo a la habilitación o no del primer mes.La presidenta del CSD, Irene Lozano, trasladó el pasado 7 de mayo a las federaciones su disposición a ofrecer facilidades para el desarrollo de sus procesos electorales, como la posibilidad de habilitar agosto como mes hábil o facilitar convocatorias de forma telemática.-previa solicitud desde mañana hasta el 24 de junio- en oficinas de Correos y notarías.Siempre condicionado a la habilitación o no de agosto, la RFEF prevé que el día 3 de éste mes (o en su defecto el 3 de septiembre) tendrán lugar la convocatoria de las elecciones a la presidencia y a la Comisión Delegada de la Asamblea en lay serán proclamados candidatos ese mismo día, mientras que el plazo de presentación de candidaturas a la Comisión Delegada se prolongará hasta el 16 de agosto o de septiembre.La RFEF precisó que si finalmente la Asamblea es el 17 de agosto y ese día se disputase un partido de competición europea en el que participase un equipo español, la Asamblea se trasladará al primer día siguiente en que no concurra tal circunstancia., 56 para éste y un voto en blanco, después de haber presidido la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) durante los ocho años anteriores.por posibles irregularidades en la gestión del organismo y la inhabilitación de Ángel Villar, presidente desde 1988, con quien Larrea fue tesorero.