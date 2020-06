La reacción de la madre del espontáneo de Mallorca al multazo que le espera

La vuelta de LaLiga en España dejó una imagen para el recuerdo. Pese al extremo protocolo de seguridad habilitado en los campos de fútbol para blindar la competición y evitar contagios de coronavirus... un espontáneo saltó al campo durante el Mallorca - Barcelona.

Se trataba de un joven adolescente, quien tras ingresar al verde después de saltar un par de muro y de bajar por las gradas del Visit Mallorca Estadi, buscó a Messi (su ídolo) para fotografiarse con él. No lo logró, pero en cambio sí encontró el posado de Jordi Alba. Así contaba el chaval la experiencia previa a su detención. La policía lo sacó del campo y ahora se expone a una multa que rondará los 2.000 euros. Además, LaLiga pretende llevarlo a los tribunales.

Su madre ha dado la cara en las cámaras de Deportes Cuatro. "Quiero pedir perdón en nombre de mi hijo, que lo está pasando muy mal", ha dicho. "Soy madre soltera con tres hijos una situación económica mala", ha explicado. "No está siendo fácil, pero no volverá a pasar. La policía me llamó y al hablar con él le reñí muy fuerte. Trabajará duro todo el verano para pagar la multa", ha culminado.

Eso sí, ha querido recordar que su hijo todavía es un adolescente y que no sabía las consecuencias que podían tener sus actos. "Mi hijo aún es un niño y se dejó influenciar por sus amigos".