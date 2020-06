¿150 millones por Ansu Fati?

Según SPORT, el FC Barcelona habría rechazado una segunda oferta del Manchester United por Ansu Fati. Quizás podía dar la impresión con el rechazo de la primera oferta y la actitud del Barça ya era suficiente para que el Manchester United desistiera por Ansu Fati, pero tal y como publicó el propio diario catalán, hace unos días el club inglés irá con todo, está yendo con toda la caballería a por el hispanoguineano.

Si el primer acercamiento era con una propuesta bajo la manga de 100 millones de euros, según el 'Times' está vez la entidad 'red devil' habría ido mucho más allá y habría hecho llegar una proposición que rondaría los 150 'kilos'. El Barça habría rechazado de nuevo está propuesta y se habría remitido a la cláusula de rescisión del jugador, que es de 170 millones.

Lo cierto es que el club puede rechazarlo todo, pero en el caso de que el futbolista acepte y el United decidiera abonar el importe de esa cláusula de salida ahí ya no podría hacer absolutamente nada para evitar la fuga de uno de sus mayores talentos. Fati no participó el en duelo de la vuelta al fútbol en Mallorca del pasado sábado y parece que no tiene reservado un papel protagonista en este desenlace de temporada. Tema delicado sin duda...