Cañizares no se calla: Guardiola y la política, Koeman, el Centenario del Valencia...

Santi Cañizares ha dado una interesante charla que ha mantenido con el famoso tuitero Mr.Chip. El ex guardamenta del Valencia CF analizó su salida del club de Mestalla, un repaso a su trayectoría deportiva o sobre el mensaje político de Pep Guardiola, entre otros temas y recordó el día del Centenario del Valencia CF como "lo más emocionante que he vivido en un campo de fútbol".



"Me sienta muy mal cuando habla mal de España. Como si lo dijera cualquiera no, mucho peor. He estado con él en la selección y hemos llorado cuando nos eliminaron en Boston [en el Mundial de Estados Unidos contra Italia]. No sé cuándo mutó su cerebro. Ni el suyo ni el de gran parte de la sociedad que hace que estemos enfrentados. Antes se podía discutir de política, vacilar, incluso disfrutar. Ya no somos capaces no siquiera de hacer autocrítica del partido que nos gusta. ¿En qué momento nos han robado el cerebro?, ¿en qué momento le ha mutado a Guardiola?, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Él no tiene ese corazón, no es un mal chico. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo, explica Cañizares sobre el pensamiento de Guardiola.





100 minutos con @santicanizares. Es una de las charlas más interesantes que jamás haya mantenido con un jugador de fútbol. HABLA SIN FILTRO DE TODO. Como hacéis gente que tiene las ideas claras. Como hacen las leyendas que no le tienen que dar explicaciones de nada a nadie ???????????? https://t.co/4uoyuU5I4S — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2020





"Pesa mucho jugar una final por primera vez.En la primera compites peor que en la segunda. Como le pasó al Atlético tras las dos perdidas. En Europa League iban a ganar y su rival a disfrutar"."La forma que tenía Koeman de contentar al presidente fue cargar contra nosotros. El presidente lo vio con buenos ojos por identificar a los que no éramos afines al presidente.. Yo tuve que rescindir mi contrato y no estar la última temporada."Un día teníamos que ganar para clasificarnos y le acusaban de defensivo.Ni bajen a defender, no les quiero ver en defensa. Solo quiero que cuenten en rueda de prensa lo que les he dicho'. Aquello fue histórico. Le debía importar cero, no podía más con la ignorancia futbolística, viniendo de jugar una final de Champions.La afición del Valencia es muy fiel, que siempre está en el estadio, pese a ser maltratados ahora por la propiedad. Te podrán zarandear,A veces le cuesta fruto de la pasión distinguir al honrado del ladrón. Si los medios decían que Cúper era defensivo se les quedaba grabado en la cabeza"."Ese día se hizo un acto y un partido entre leyendas. Sentí un cariño de la afición que ni cuando ganamos todos los títulos. Fue lo más emocionante que he vivido en un campo de fútbol".