Ronaldo contesta a Capello: "No me negaba a perder peso... me negaba a pesarme"

Ya fuera de los terrenos de juego, Ronaldo sigue tirando de su carisma cada vez que le toca hablar en público. Esta vez el presidente del Real Valladolid ha contestado a Fabio Capello durante un acto promocional de la Champions League. El entrenador italiano se refirió a los problemas de peso que tenía el brasileño como jugador y Ronaldo ha sido sincero.



"No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme, que no es lo mismo", comentó Ronaldo al respecto entre las risas de los presentes en el acto. "Y sí que lo bajaba cuando hacía falta. Hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Queda la anécdota, porque la verdad es que Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia", explicó más tarde Ronaldo.