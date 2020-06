Gerard pone Europa a punto de caramelo

Tres de tres y una declaración de intenciones muy clara. El Villarreal tiene plantilla suficiente para volver a codearse con los mejores equipos del viejo continente dos temporadas después. Su vuelta al ruedo competitivo es tan impoluta que ni una de las sensaciones del campeonato fue capaz de imponer su tendencia. Lo hizo gracias a un ejercicio de resistencia, concentración y entereza, en el que Gerard Moreno marcó diferencias con un zarpazo que cambió el guion impuesto por los de Diego Martínez desde el inicio. Todo ello, en un feudo difícil de asaltar y frente a una piedra de toque en pleno proceso de crecimiento, pero para ratificar la candidatura a plazas europeas era necesario salir victorioso de un contexto de calibres exigentes.

Sin embargo, el encuentro giró en torno a la declaración de intenciones nazarí de hacer bueno el punto obtenido en el Benito Villamarín. Desde el primer instante quisieron dominar, a través de ña verticalidad y la rápida circulación del balón. No obstante, Roberto Soldado, a los tres minutos, tuvo el infortunio de toparte con un Sergio Asenjo cuyo nivel alcanza picos de alto rendimiento. El punta valenciano cazó un centro lateral de Carlos Neva en una buena posición de remate, pero cuando todo el mundo cantaba el primero del encuentro, una estirada del meta amarillo privó al exgroguet de estrenarse en el partido jugado en Los Cármenes.

Su homólogo, en cambio, se encargó de difuminar todas las embestidas andaluzas. Corría el minuto diez, y fue suficiente como para mantenerle el pulso al rival durante los 90 minutos en superioridad. Gerard Moreno aprovechó el espacio que hubo entre Carlos Neva y Germán para sacarle partido a una prologanción de Rubén Peña desde atrás. Su control fue poco ortodoxo, pero su disparo inapelable e imparable para Rui Silva. De una categoría acorde a la del máximo goleador nacional de LaLiga Santander, posición que ocupa con doce dianas en su casillero.

La primera mitad fue plana por parte de ambos conjuntos. El gol del Villarreal mermó la insistencia del Granada. Incluso, el larguero privó a Ontiveros de ampliar el luminosos, pero la entrada de Darwin Machís en la segunda parte aportó verticalidad, frescura y peligro a los suyos. Así lo demostró en los primeros compases on disparos lejanos y con químicas de entendimiento con Antonio Puertas. No en vano, Alcácer tuvo la oportunidad de darle un golpe de aire fresco a los suyos entre el dominio contrario. Forzado y a portería vacía, mandó arriba un pase en profundidad de Gerard. Por ello, el equipo de Diego Martínez aprovechó para darle amplitud a su esquema mediante los laterales. Carlos Fernández, en el ecuador del segundo tiempo, mandó el esférico rozando la meta de Asenjo, y dio a entender que los suyos, pese a las dificultades, no iban a bajar los brazos.

Ni la entrada de Cazorla, que dio control y temporizó el juego del combinado groguet por momentos, fue un bálsamo. El Granada peleó hasta el final, colgando balones al área y poniendo contra las cuerdas al rival. La fortaleza en la retaguardia amarilla pasó el corte sin dejar de sufrir. Hasta el punto de que, en el último suspiro, el destino quiso que el balón de Antonio Puertas saliera mínimamente desviado cuando el árbitro estaba cerca de señalar el final. Germán, como si fuera un delantero, bajó un centro de Foulquier para dejársela muerta al atacante, pero su disparo salió rozando el poste.

Granada fue el último peaje para ir a Europa, aunque el techo del Villarreal es indetectable. La Champions también es una realidad.