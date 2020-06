A la vista de todos: la gran diferencia entre el VAR de la Premier y LaLiga

Aunque todas las semanas hay polémica con el VAR, las últimas dos en concreto han sido especialmente agitadas. Las quejas han llegado desde varios equipos de LaLiga Santander como el Valencia CF o la Real Sociedad o del FC Barcelona a través de las palabras de Piqué. Lo cierto es que en el caso del Valencia CF en los últimos partidos se han tomado decisiones más que discutibles y esta herramienta ha hecho que el equipo haya dejado de sumar hasta seis puntos según el comentarista Mister Chip. Todo por acciones dudosas y que han suscitado suspicacias ya que en la televisión tan solo se muestra la imagen definitva, no el proceso como sí ocurre en Inglaterra.



El VAR está generando más polémicas durante esta temporada y las jugadas dudosas han aumentado, siendo esta su segunda temporada en el fútbol español. Una de las reclamaciones de los equipos son las tomas que se ofrecen de la jugada y que estas, en muchas ocasiones, no ayudan a discernir sobre una decisión u otra. Sin embargo en Inglaterra, por ejemplo, el proceso a ojos de clubes y espectadores es más 'limpio', ya que ofrecen el trazado de líneas completo.



El proceso se realiza en vivo y está explicado detalladamente cada paso, no como en LaLiga en la que en muchas ocasiones se ha apuntado que las líneas estaban mal trazadas y no demostraban el fuera de juego o no.



La gran diferencia entre el VAR de la Premier y el de LaLiga

El uso del VAR en la Premier League ?? El proceso a ojos de todos #VuelveLaPremier ? ?????????????? pic.twitter.com/HKZTnWOaQK — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2020

