La madre de Arthur carga contra Setién

Arthur está siendo protagonista en las últimas horas por una posible operación que le sitúa en la Juventus de Turín y que traería a Pjanic al Barcelona. El futbolista, que no quiere abandonar la Ciudad Condal, estaría siendo presionado por el club para aceptar un traspaso que le permitiría al conjunto culé cuadrar cuentas en el ejercicio financiero. Eso ha provocado que el brasileño sea protagonista también de una rueda de prensa, la de Setién, en la que el técnico ha insinuado que tal vez no ha cumplido con las expectativas generadas a su llegada. Tras estas declaraciones la madre del futbolista ha contestado en twitter a una cuenta que se hacía eco de las mismas.

"Hay jugadores que llegan con unas expectativas y no cuajan. Eso pasa en todos los equipos. No digo que pase con Arthur. Desde que está conmigo, ha puesto mucho interés en hacer lo que le hemos pedido. Ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y él ha tratado de hacerlo por todos los medios. Quizás le ha faltado continuidad. No es fácil cambiar a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Eso de manejar el juego en una situación complicada, cuando otros entrenadores le han dicho que no", ha asegurado Setién en rueda de prensa. La contestación ha sido clara: "Dios mío, ahora empezarán a sacarle defectos", ha escrito la madre del jugador.