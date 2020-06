El taconazo de Benzema: elogios a una de las jugadas más brillantes de LaLiga

Una genialidad del francés Karim Benzema, en forma de taconazo hacia el brasileño Casemiro, solucionó un trabajado triunfo del Real Madrid ante el colista Espanyol y de paso le consolidó en el liderato, favorecido por el tropiezo del Barcelona en Vigo.

"Eso para mí es fútbol. Me salen cosas, yo veo el fútbol así", dijo el delantero francés en declaraciones a Movistar LaLiga. Benzema admitió que fue "una jugada buena", pero lo más importante es que acabó en gol.

"La asistencia está bien, pero Casemiro la mete bien y son tres puntos para nosotros en un partido importante. Estos son partidos difíciles fuera de casa y al final ganamos, estamos muy contentos", insistió.

Benzema comentó que no vio a Casemiro, pero que sabía que iba a venir a su espalda en la acción determinante del partido. "Esta victoria es muy importante (después del empate del Barça en Vigo). No te voy a decir que no miramos al Barcelona, claro, pero estamos focalizados, centrados en nuestra Liga, faltan pocos partidos y cada uno es una final para nosotros. Entonces hoy (conseguirmos) tres puntos y a casa", comentó.



Zidane elogia a Benzema

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió a Benzema después de otro detalle de "jugador impresionante" para ayudar a la victoria de su equipo (0-1) ante el Espanyol este domingo, un triunfo que no quita que LaLiga Santander siga abierta.

"Es una jugada de equipo, eso es lo bueno. Casemiro sabía que Karim podía inventar algo. Es un gol muy bonito de todo el equipo. No ha sido partido fácil. El Espanyol defendió muy bien. Sabemos que Benzema es un jugador impresionante. Son 11 años aquí y disfrutamos de su calidad. Cada año mejora, tiene una edad muy buena, son los mejores años de fútbol", apuntó en rueda de prensa.

Zidane destacó así el gol de Casemiro, asistido de tacón por Benzema y explicó que Hazard se retiró con un "golpe fuerte", que confía sea solo eso, al tiempo que dijo que verán "al mejor Hazard" dentro de poco. Después de cinco de cinco en victorias, el único equipo en lograrlo tras el parón, Zidane siguió centrado en seguir partido a partido por el título.

"No (no es favorito el Madrid), sabemos que esto se va a decidir al final. Esta liga es complicada, muy disputada. Siempre pienso en la liga que ganamos yo como técnico que la ganamos en la última jornada, va a pasar lo mismo", explicó.

"La primera parte nos ha costado llegar, pero es normal. Es un equipo que lo han hecho fenomenal hoy. Jugando contra el último de la tabla te puede poner en dificultades, por eso me gusta tanto esta liga", terminó.