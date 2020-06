Javi Calleja: "Claro que me gustaría seguir contando con Cazorla"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, señaló en rueda de prensa que deben afrontar el próximo partido ante el Real Betis como si fuera una final, ya que no se fía del mal momento del equipo andaluz y se encuentran inmersos en una cerrada lucha por los puestos europeos. "Tenemos que afrontar el partido mentalmente como si fuera una final, debemos estar preparados para lo que nos vamos a encontrar, ya que va a ser un partido complicado y en el que no nos van a regalar nada. Nos enfrentamos a un gran equipo, que cuenta con grandes jugadores y debemos dar nuestra mejor versión, si no damos esa gran versión, sufriremos", avisó.

"Hay mucha igualdad, mucho talento y los dos equipos queremos tener el balón. Una de las claves va a ser quien defienda mejor, ya que nos gusta tener el balón y dominar el partido a través del mismo y de la posesión. Cuando te relajas en el trabajo defensivo, en la vigilancia, lo pagas. Por ello, va a ser clave defender mejor que ellos cuando no tienes la pelota", añadió. Calleja aseguró que espera un Betis fiel a sí mismo pese a su mala dinámica. "Es un equipo que me gusta verlo jugar. Es un equipo con talento y que con el balón te complica mucho. Es verdad que el equipo este año no está teniendo suerte de cara a puerta y eso es vital, por lo que al no estar tan acertado arriba las cosas no les ha ido tan bien", indicó.

La buena dinámica de resultados tras la reanudación del campeonato ha permitido al Villarreal escalar hasta la sexta posición y estar inmerso en la lucha por las plazas que dan opción a jugar en competición europea la próxima temporada. "Me veo con opciones de estar en esa pelea, cada vez quedan menos partidos y estamos en un buen momento. Ahora, vamos a jugar con el Betis y la idea es la de ganar y sumar, la idea es no ponernos límites y aspirar al máximo. Pero tenemos rivales directos y un calendario muy complicado, por lo que no debemos ni podemos confiarnos", recalcó. "No debemos olvidar de dónde venimos, la obligación de entrar en Europa nos la hemos ganado a lo largo del año y, a partir de ahí, es verdad que tenemos jugadores, equipo y afición para aspirar a lo máximo. Ahora y por méritos estamos aquí y estamos por hacer las cosas bien, por ser constantes y por creer en lo que hacemos. La línea es buena, el trabajo está ahí, el equipo ha ido de menos a más y las sensaciones son muy buenas", agregó.

Preguntado por la continuidad de Santi Cazorla, quien acaba contrato al final de esta temporada, señaló: "Claro que me gustaría seguir contando con Cazorla, su temporada está siendo sobresaliente y está jugando muy bien, por lo que para nosotros sería un lujo seguir teniéndolo aquí. Pero es una decisión que debe tomar él, y que ya nos la comunicará". El técnico no descartó la posibilidad de que el capitán Bruno Soriano sea titular, tras haber jugado algunos minutos en los dos últimos encuentros, poniendo fin así a más de tres años de inactividad por lesiones.

"Bruno tiene opciones de ser titular, está cogiendo ritmo y minutos, y cada vez que sale tiene más ritmo y no se resiente, siendo esa la duda que podíamos tener. Acaba los partidos bien, por lo que es un jugador más, un jugador que si tiene que jugar de inicio lo va a hacer y lo hará bien", comentó. Calleja también se pronunció sobre el futuro del centrocampista Zambo Anguissa. "Es un jugador importantísimo, clave y que nos da mucho. Nos da un nivel muy alto en todos los aspectos. Es capaz de enfrentarse a cualquier rival y está haciendo una gran temporada, por lo que claro que me gustaría que se quede con nosotros. Pero es un jugador cedido con una opción de compra que debemos valorar si la podemos ejercer", concluyó.