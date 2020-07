El culebrón Sané llega a su fin

Leroy Sané ya es una realidad en el Bayern de Múnich. El conjunto alemán oficializó el fichaje del atacante procedente del Manchester City a cambio de unos 50 millones para firmarlo hasta 2025.

Después de varios cantos de sirena, y una vez se convirtió en una evidencia cuando Pep Guardiola lo dio a entender en una rueda de prensa, el extremo, 'cityzen' desde 2016, cambia de aires tras una temporada en la que no ha podido demostrar su potencial debido a una lesión que mermó su presencia en el verde desde principios de temporada. Su fichaje es el tercero del actual campeón de la Bundesliga después de las contrataciones del portero Nübel (Schalke 04) y del central Tanguy Kouassi (PSG). Los dos con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar sus contratos con sus respectivos equipos.

Alemán de nacimiento, para Sané es un orgullo jugar en el conjunto más poderoso de su país: "El Bayern es un club muy grande y tiene grandes objetivos que me convienen. Estoy ansioso por el nuevo desafío y no puedo esperar para entrenar con el equipo.Conozco a Flick de la Sub 21 de Alemania, tuvimos una muy buena relación allí. Quiero ganar tantos títulos como sea posible con el Bayern, y la Champions League es uno de ellos", dijo el propio Sané en unas declaraciones facilitadas por el propio Bayern.