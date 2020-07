Álvaro Cervera estalla ante el fútbol actual: "Esto es una locura"

Álvaro Cervera compartió sus sensaciones ante la manera en la que se ha llevado a cabo el último tramo de competición. El entrenador del Cádiz consideró que los futbolistas profesionales, que han adaptado su metodología de trabajo y de enfocar los partidos a las circunstancias actuales, son fruto del espectáctulo. La condensación de encuentros, los estadios sin público y el poco tiempo que tienen para entablar la práctica futbolística, sin ser en óptimas condiciones, son cuestiones por las que el técnico mostró su insatisfacción en rueda de prensa.

"Esto es una locura. No es fútbol, no se parece en nada. Se ha hecho para que los espectadores lo vean desde su casa y lo disfruten. Pero para el profesional del fútbol... ni descansa, ni juega bien ni prepara los partidos... Es una locura. Es por las circunstancias que son, pero es algo que cuando pase intentaré olvidar. No forma pate de mi lógica futbolística. Lo recordaré como un hecho aislado", estalló el prepapador del actual líder de LaLiga Smartbank.