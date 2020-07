Calleja: "Es una derrota merecida"

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, lamentó la derrota "merecida" ante el Barça este domingo (1-4), donde se enfrentaron a uno "de los mejores Barcelonas" de esta liga en la que aún confían en dar caza a la zona Champions en cuatro partidos que quedan.

"Es una derrota que es merecida porque han sido superiores. Se han puesto por delante enseguida. Nosotros después del empate hemos creído pero ha venido el 1-3 y ha sido decisivo para lo que quedaba de encuentro", dijo en rueda de prensa.

"En jugadas concretas no hemos estado contundentes, cuando se juntan jugadores de talento te complican, han tenido mucho el balón y no hemos sido contundentes. No hemos sacado la línea para presionar bien, además los goles nos han hecho daño. Además han tocado muy bien, nos dan desgastado mucho y, eso nos ha hecho estar lejos del área y no nos ha dejado tener el balón", agregó sobre el partido.







Además, explicó que su primer gol fue un gol en propia puerta de una jugada que cuesta defender. "Empezar perdiendo es doloroso, pero el gol que nos hace daño es el uno a tres. Esa diferencia de dos goles pesa mucho", indicó.

Para Calleja, Asenjo "ha estado bien para que la goleada no fuera mayor, ha estado acertado en manos a manos, pero nos han llegado muchas veces y de ahí los goles".

El técnico del 'submarino' apuntó además que la derrota no les puede afectar de más. "Es una derrota ante uno de los mejores Barcelonas que se ha visto en la liga, no hay que darle más vueltas. Nos quedan cuatro partidos, con dos rivales directos, tenemos que limpiar la cabeza y pensar en el Getafe que eso sí que es una finalísima", afirmó.

"Se han sentido cómodos y no hemos sido contundentes. Además en momentos puntuales nos han marcador rápido. Ha pesado mucho y nos han desgastado. Han encontrado espacios para hacer su mejor fútbol", añadió, reconociendo el asedio culé.

"Las lesiones es lo que más me preocupa. Son jugadores importantes que no han terminado con molestias físicas. Veremos los exámenes médicos. El equipo ha terminado muy cansado. Va a ser un partido duro el del miércoles. Quedan cuatro partidos y seguimos dependiendo de nosotros mismos", confesó, también sobre las lesiones de Alcácer y Bacca.