Ribery duda de su futuro en Italia tras sufrir un robo

Frank Ribery fue víctima de un robo después de disputar en encuentro que enfrentó a su equipo contra el Parma. El francés, al llegar a su domicilio, vio los desperfectos y cómo los ladrones se llevaron varios artículos de valor.

Tras denunciar los hechos, el jugador de la Fiorentina decidió compartir el suceso en redes sociales y mostrar su inseguridad después de lo ocurrido. Incluso, comparó Alemania e Italia desde esa perspectiva, diciendo que se siente desprotegido y dando a entender que se plantea su futuro.

"Lo que me sorprendió es la sensación de estar desprotegido. Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos están seguros en Múnich, pero ¿cómo podemos confiar de nuestro entorno hoy? No necesito perseguir millones. Tenemos todo lo que necesitamos gracias a Dios. Siempre he querido jugar al fútbol porque es mi pasión. Sin embargo, mi familia es lo primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar", añadió.