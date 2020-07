La agresión más salvaje de un español en la Serie A: mordisco a lo Luis Suárez

Patric, defensa español de la Lazio, ha protagonizado una de las acciones más lamentables de la jornada en el fútbol internacional en la Serie A.

El zaguero, con pasado en el filial del Barça, propició un mordisco a Giulio Donati, uno de los defensores del Lecce. En un primer momento, el colegiado no señaló nada, puesto que no vio su comportamiento. No obstante, fue el VAR quien le avisó, motivo que le llevó a ver la cartulina roja.

El encuentro estaba en el minuto 93 y el equipo de Patric perdía 2-1, la segunda derrota consecutiva para el equipo de Roma.

Ahora, el jugador (que estaba siendo una revelación este curso en el conjunto de Simone Inzaghi) se enfrenta a una fuerte sanción por parte del comité disciplinario de la Serie A.