Calleja manda a sus hombres a una "auténtica guerra"

Ir al Coliseum Alfonso Pérez, a falta de cuatro jornadas para que finalice LaLiga, y con los ambiciosos objetivos que se respiran en las entrañas de La Cerámica, es sinónimo de batalla. El Villarreal, quinto en la clasificación y sin renunciar a la Champions pese a los seis puntos que existen con el Sevilla, y el Getafe, que tras palpar uno de los cuatro lugares de prestigio durante gran parte de la temporada se encuentra una unidad por debajo de los amarillos, medirán fuerzas en un ring de combate que puede ser determinante de cara a la conclusión de la presente edición. Sin embargo, Javi Calleja tiene las claves para salir vivo de un contexto exigente que les dé motivos para soñar con disputar la máxima competición de clubes a nivel europeo. Sobre todo, ante el estilo reconocible de los de Bordalás, el cual cree que buscará noquearles con sus incómodas técnicas.

"Sabemos el partido que vamos a tener en Getafe. Les tenemos que igualar en intensidad porque son un equipo que compite al máximo en cada jugada. Deberemos encontrar nuestra mejor versión y borrar el partido del Barcelona. El premio es muy bonito y está todo por decidir. Va a ser una auténtica guerra y cada uno irá con sus armas. Espero a un rival muy reconocible, aunque va a ser un partido duro de los de verdad", reconoció el técnico groguet en la rueda de prensa previa al duelo.

Sin embargo, la contienda tendrá una mayor dificultad si un recurso al que le ha sacado rendimiento siempre que le ha dado minutos. Y más, sabiendo que su nivel estaba siendo notable tras el parón por la crisis del coronavirus. Carlos Bacca será baja lo que resta de curso y fue una noticia que lamentó el técnico. Además, Alcácer, que también estaba cumpliendo en la punta de lanza, es duda para el compromiso. No en vano, Fer Niño es una posibilidad que valora seriamente el preparador madrileño, aunque tampoco la de Chukwueze, quien se está reencontrando con las sensaciones por las que irrumpió en la élite.

"La baja de Carlos Bacca es importantísima porque estaba dando su mejor nivel, nos estaba ayudando mucho y no poder contar con él nos trastoca un poco los planes. Alcácer no pudo entrenar con el grupo y tenemos que ver su evolución. Si no tenemos seguridad de que pueda jugar se quedará fuera de la convocatoria y descansará de cara al siguiente partido", aseveró, aunque alabó el gran estado de forma de Gerard Moreno, máximo goleador nacional con dieciséis dianas, considerando un gran estado de forma que le acredita, según el madrileño, como "uno de los mejores delanteros de Europa y todavía le quedan cuatro partidos para ampliar su cuenta goleadora".

En clave de objetivos, La Champions es la opción más suculenta y apetecible, algo por lo que no renunciarán independientemente del riguroso calendario ya que la motivación está por encima de la dificultad. Ganar en Getafe no sería definitivo, pero supondría un paso de gigante. Con todo aún por decidir, ganas no les falta a los groguets si de sueños va el guion. "El calendario está siendo muy exigente e intenso, pero el premio es bonito. Motivación no falta y ganas tampoco. Vamos viendo las sensaciones de los jugadores para ver quién está mejor", se sinceró Javi Calleja.