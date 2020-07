Paso en falso del Elche en Anduva

El Mirandés volvió este martes a la senda de la victoria, superó por 1-0 al Elche y mantuvo vivo el sueño de situarse en los puestos de promoción de ascenso. Mientras, el Elche ve frenado su impulso, aunque sigue metido en la pomoda y en la pugna por los puestos del playoff para volver a LaLiga Santander. Un gol de Marcos Andrés al inicio de la segunda mitad fue suficiente para que los locales sumaran los tres puntos, aunque dispusieron de ocasiones para firmar un triunfo más amplio. El equipo de Pacheta comenzó el partido con más ganas de mandar que el Mirandés y cuando apenas había transcurrido un minuto, protagonizó un acercamiento claro a la portería defendida por Lizoain.

El conjunto franjiverde aprovechó el juego por las bandas para intentar sorprender a los de Andoni Iraola. No tuvo suerte y la primera ocasión clara del partido la protagonizó el Mirandés, con un mano a mano de Álvaro Rey que terminó en las manos del portero visitante. Esa ocasión hizo que el conjunto rojillo se animará y compartiera el protagonismo de la pelota con el Elche.

Ninguno de los dos equipos fue dominador en la primera mitad, aunque el Mirandés tuvo serías dificultades para frenar el ataque rápido del Elche. Tras el paso por los vestuarios, el Mirandés salió mejor al terreno de juego y se hizo con el mando del partido. Kijera dio dos avisos antes de que un saque de esquina propiciara la jugada del gol que adelantó a los locales. Marcos André marcó con un remate al segundo palo.

Pacheta movió el banquillo y eso dio aire fresco al Elche, que busco el gol de la igualada. El capitán del Mirandés, Gorka Kijera se lesionó y Álvaro Rey también se marchó con molestias, aumentando los problemas que el conjunto rojillo tiene en la enfermería.

El Mirandés pudo anotar el 2-0, pero Íñigo Vicente y Merquelanz no se entendieron, pese a la gran jugada de ambos, que no terminó dentro de la portería por fuera de juego. El partido se le hizo muy largo al Elche, que apenas tuvo oportunidades claras ante la portería de Lizoain, mientras que Íñigo Vicente creó muchos problemas al equipo ilicitano. Los saques de esquina fueron el filón del Mirandés, que estuvo a punto de marcar en varias ocasiones en esas acciones. El equipo de Iraola llegó más entero a la recta final del partido y eso se tradujo en ocasiones claras por parte de los rojillos. El Elche lo intentó hasta el final, pero llegó fundido y no pudo marcar el gol que igualase el partido.



Ficha técnica