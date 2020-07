Calleja espera tener a Alcácer ante la Real Sociedad

Javier Calleja, entrenador del Villarreal, espera poder contar con el delantero Paco Alcácer para el partido con la Real Sociedad del próximo lunes y poder disponer ante los donostiarras al menos de uno de sus tres delanteros.

El punta valenciano no pudo jugar este miércoles en Getafe al arrastrar unas molestias musculares en el sartorio, de las que se espera que pueda estar recuperado para el partido de este lunes.

De no contar con Alcácer, el técnico del Villarreal no tendría a ninguno de los tres delanteros que el club tiene en la primera plantilla, ya que a esas molestias del jugador valenciano se le sumaría la baja del colmbiano Carlos Bacca, que ya no jugará lo que resta de temporada por una lesión muscula, y la del catalán Gerard Moreno, que vio la quinta tarjeta en el frente al Getafe que le obliga a cumplir un partido de sanción.

A favor del Vilarreal juega que van a tener casi cinco días de descanso antes del partido, lo que permitirá trabajar en la recuperación de Alcácer.

Si finalmente no puede recuperar, la primera opción es la de la entrada del joven canterano Fer Niño, tal y como reconoció esta semana Calleja. Niño ya ha jugado y marcado con el primer equipo esta temporada, a lo que suma que trabaja desde hace meses con el primer equipo.