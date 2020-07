La Premier se rinde a David Silva

David Silva fue nombrado Mejor Jugador del Partido en la victoria 5-0 del Manchester City ante el Newcastle en la Premier League. El español, de 34 años, fue decisivo, con un gol y dos asistencias.









"Lo que ha hecho es increíble, no solo hoy sino durante los últimos diez años", afirmó Pep Guardiola. "Lo que queremos es la gente de vuelta en el Etihad para que pueda despedirse como lo que es, una de las grandes leyendas del Club".



"En espacios reducidos es uno de los mejores que he visto. Volvió del confinamiento en una gran forma. Si decide seguir jugando, puede jugar donde él quiera".



"Está jugando a su mejor nivel esta temporada. Realmente bien. Si los seguidores no pueden estar, volverá para despedirse".



"Su ética de trabajo es increíble. Es un ejemplo para los jóvenes y no solo de palabra. No es el tipo más hablador del mundo, pero liderando es un ejemplo, en los entrenos y es un competidor", aseguró Guardiola.



Preguntado sobre si la victoria en la Liga de Campeones sería la despedida perfecta para el Mago, Pep afirmó que "evidentemente. Para él, para Sergio y lo hubiera sido para Vincent la pasada temporada".



"Ahora necesitamos un punto para clasificarnos y después deberemos esperar el resultado de la apelación, pero nos lo habremos ganado en el campo. Ahora tenemos cuatro semanas por delante".





El Manchester City ha reconocido su labor con estos tuits

? El Mago fue el Hombre del Partido con un gol y dos asistencias.



? 5-0 ? #MCINEW https://t.co/3I1usuDNlu — Manchester City (@ManCityES) July 8, 2020

--Resultados d ela Jornada 34





El Manchester City goleó este miércoles al Newcastle (5-0) en un partido de la jornada 34 en la Premier League y mantiene la segunda posición del campeonato con nueve puntos de distancia sobre el Chelsea , que no falló un día antes en su visita al Crystal Palace, mientras que el Liverpool sigue en busca de récors y derrotó al Brighton por 1-3.El equipo de Pep Guardiola, rival del Real Madrid en los octavos de final de la 'Champions', no tuvo problemas para doblegar a las 'urracas' en un duelo que encarriló a los 20 minutos.El City, que ya no puede alcanzar al Liverpool, campeón de la Premier League desde hace dos jornadas , quiere llegar en buena forma al choque de vuelta que tendrá con el Real Madrid. Es su gran objetivo en el campeonato casero, afinar su estado de forma para el mes de agosto. Su momento es bueno (5 victorias de 7 partidos tras el parón), pero no tanto como el de los merengues, que han firmado el pleno hasta el momento.. El jPor su parte,El tanto de los locales llevó la rúbrica de Leandro Trossard al borde del descanso. La victoria permite a los 'reds' sumar 92 puntos -buscan superar los 100 del City- y 30 victorias, cuando el récord actual está en 32.Además,en el minuto 90. Por su lado,, que les deja con cuatro puntos de margen sobre el descenso a falta de cuatro jornadas para el final.Manchester City - Newcastle 5-0.Sheffield United - Wolverhampton 1-0.West Ham - Burnley 0-1.Brighton - Liverpool 1-3.Bournemouth - Tottenham.Everton - Southampton.Aston Villa - Manchester United.Watford - Norwich 2-1.Arsenal - Leicester 1-1.