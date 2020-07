Al Shadd | Negociaciones muy avanzadas por Carzorla

Los días de Santi Cazorla en España y en el Villarreal CF parecen estar contados. El jugador asturiano, de 35 años, que termina contrato y quedará libre, firmaría por el Al Shadd, equipo que dirige Xavi Hernández (recientemente renovado).



Desde Qatar, el jefe de prensa del Al Sadd, Ahmad Al-Ansari, en un directo de instagam, ha señalado que las negociaciones para la llegada de Cazorla estarían muy avanzadas.





BREAKING: @AlsaddSC are set to announce the signing of free agent Santi Cazorla



The club's media officer Ahmed Al Ansari confirmed that they are at an advanced stage of negotiations with the 35-year old, who has 10 goals and 9 assists for Villarreal this season