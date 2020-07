El gol de Iniesta: un cúmulo de despropósitos con el final más feliz

Seguro que recuerdan bien dónde vivieron aquella final, pero quizás no hayan reparado con detalle en la acción del gol de Iniesta pese a haberla visto en numerosas ocasiones. Mírenla una y otra vez. La jugada que le dio a España la gloria en el Mundial de Sudáfrica hace hoy exactamente diez años es un cúmulo de despropósitos. Más allá del pase inicial de Puyol a Navas y de la progresión de éste por banda derecha, los errores se sucedieron. El propio Navas se la pasó a Iniesta casi sin querer, de rebote, y este de tacón (quizás sea el detalle de más quilates en toda la acción) a Cesc Fábregas, quién también erró su primer pase. La pelota por suerte le cayó a Navas de nuevo y ese fue el preludio de una apertura del de Los Palacios a Torres, quien centró un mal balón que le iba directo a Van der Vaart (sí, ¿que hacía Van der Vaart casi en su área a esas alturas de la prórroga de la final?) y que el exmadridista no acertó a despejar dejando la pelota muerta de nuevo a pies de Fábregas. A partir de ahí pase sencillo a Iniesta, un mal control (esa es la realidad) de éste en el que la pelota botó a un metro o más de altura y, eso sí, una gran finalización. Así fue. Quizás fue justicia divina, aunque es más lógico pensar que fue sencillamente el premio a una generación posiblemente irrepetible. Hoy hace diez años y ayer mismo decía Del Bosque, el seleccionador, que aquel equipo tuvo «mucha suerte». Ni más ni menos que la que merecía.

En aquel equipo había 23 futbolistas entre los que estaban un valenciano como es Raúl Albiol, entonces ya jugador del Real Madrid y que quedó inédito en aquella fase final; tres valencianistas como eran Marchena, Silva y Mata; el jugador del Villarreal Joan Capdevila; y un David Villa que contabilizó en aquella gran cita como jugador del Barça porque apenas unas semanas antes fue fichado por el conjunto azulgrana, pero que llegó a Sudáfrica casi directito desde la Avenida de Cortes Valencianas donde tenía fijada su residencia habitual aquella temporada cuando todavía era jugador del VCF.

Mucho se ha hablado y mucho han hablado también los protagonistas de aquella selección -que consiguió enlazar dos años después su tercer gran título al vencer en la Eurocopa de 2012 alcanzando un hito sin precedentes-, pero de todo lo dicho quizás valga la pena destacar dos testimonios de ayer mismo.

El primero de ellos es el del 'Guaje', el auténtico '7' de España. El exdelantero valencianista considera que el fútbol español «cometería un error» si trata de encontrar hoy en día «al nuevo Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, Iker Casillas o Juan Mata». «Tenemos grandísimos jugadores, diferentes a los de nuestra época, y tenemos bases, mimbres, tanto en jugadores como en entrenadores, para hacer una selección potente. Y creo que si estamos durante muchos años buscando a los nuevos Xavi, Iniesta, Casillas o Puyol, cometeríamos un error».

El segundo es el mensaje optimista del exseleccionador Vicente del Bosque, quien heredó una gran generación a la que Luis había hecho ya campeona de Europa y a la que él supo instalar en el éxito: «El fútbol español tiene buenos cimientos, saldrán otros jugadores distintos, pero seguiremos optando a los próximos campeonatos, no me cabe duda, y no solo a nivel de club, sino de selección».



Las claves

El estilo de aquel grupo, clave, lo encontró Luis Aragonés en el duro camino a la Eurocopa 2008 cuando casi accidentalmente juntó a los bajitos tras prescindir de vacas sagradas que habían desperdiciado sus ciclos. De la furia al toque se pasó gracias a las cualidades de un grupo de futbolistas que siempre creyeron ciegamente en un nuevo estilo que sometía rivales teniendo la pelota en su poder.

A eso hay que añadir, según indican los propios protagonistas, que eran «una familia por encima de todo». «Eramos como una familia y solo así se puede ganar un Mundial». Son palabras de Carles Puyol que define un momento en el que la rivalidad eterna entre clubes quedó apartada y todo fue armonía. Nadie se salía del carril y todos miraban por el bien del grupo.

Pero por encima de todo lo más importante fue la coincidencia de una generación brutal de futbolistas. Vicente del Bosque siempre destacó que España no tenía una estrella mundial que brillase por encima del resto, un Messi o un Cristiano, pero disponía de la 'generación de oro' del fútbol español, un grupo de jugadores únicos.

El seleccionador, por último, siempre huyendo del protagonismo, heredó lo mejor de Luis y lo mantuvo. Con ellos España aprendió a lo más difícil. Es cierto que en momentos claves de un gran torneo siempre es necesario tener el factor fortuna de tu parte y esa suerte acompañó a España desde que agotó el mal fario en su debut frente a Suiza, pero el grupo de jugadores que había derribado barreras psicológicas en la Eurocopa 2008 demostró que tenía un gen competitivo único.

Han pasado diez años ya desde aquel 11 de julio en Johannesburgo, pero aquel gol de Iniesta sigue siendo nuestro momento. Es una década ya luciendo la buena estrella sobre el escudo de España.

¿Qué hacen hoy los 23 jugadores?

Iker Casillas

Retirado tras su infarto, meditó presentarse a presidente de RFEF.

Pepe Reina

Sigue en activo a los 37 años en el Aston Villa.

Víctor Valdés

Entrenará al Horta de Tercera División esta temporada.

Raúl Albiol

Sigue en el Villarreal tras varias campañas en el Nápoles.

Javi Martínez

Cumple su octava campaña en el Bayern.

Fernando Llorente

Trotamundos en el Nápoles con el que ha ganado la Coppa.

Marchena

Entrena al Sevilla At. junto a Paco Gallardo.

Arbeloa

Embajador del Real Madrid tras retirarse en el West Ham.

Pedrito

Ha cumplido su quinta campaña en el Chelsea

Sergio Ramos

Capitán en activo del Real Madrid y la Selección

Cesc Fábregas

Sigue en el Mónaco a las órdenes de Robert Moreno.

Silva

Un Dios en el City que se va de allí este año.

Puyol

Embajador de LaLiga, siempre sonando para el Barça

Gerard Piqué

Adiós a la Roja para centrarse en el Barça y sus negocios.

Capdevila

Relaciones institucionales del RCD Espanyol.

Busquets

Sigue en activo y de titular en el Barça.

Xabi Alonso

Entrena al Sanse, el filial de la Real Sociedad.

Xavi

Se fue al Al-Sadd catarí a jugar y ahora lo entrena.

Iniesta

Sigue jugando en el Vissel Kobe japonés.

Villa

Retirado junto a Iniesta, es propietario del Queensboro FC.



Torres

Colgó las botas en el Sagan Tosu nipón.

Navas

Segunda juventud en su Sevilla como lateral derecho.