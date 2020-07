Madrid estudia si permitir la celebración en Cibeles si hay alirón blanco en LaLiga

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, habló acerca de los planes que tiene el ayuntamiento de la ciudad pensando en la posible celebración de un título liguero del Real Madrid.

"Estamos estudiando si se va a permitir ir a la gente a Cibeles, las cosas como son. Estamos estudiando el posible aforo que puede haber alrededor de la fuente, cuántas personas cabrían en condiciones de seguridad, los filtros que habría que hacer. Pero lo que es obvio es que no pueden verse en Cibeles imágenes como las que se han producido tradicionalmente, aglomeraciones que en este momento no se pueden permitir", dijo.

"Estamos trabajando tanto con la Comunidad como con el Real Madrid para establecer el protocolo de seguridad para que haya una celebración que no va a ser la que todos los madridistas querrían. Pero la habrá. Habrá limitación de aforo y controles por parte de la Policía para garantizar que en el entorno de Cibeles no se produzcan aglomeraciones que en este momento puedan supone un eventual rebrote y por tanto un paso atrás", añadió.

En la misma línea, señaló: "Hay que celebrarlo, ganar una liga siempre es motivo de celebración, y animo a todos los madridistas a que lo celebren. Pero siendo conscientes de la situación en la que vivimos y de las limitaciones que vamos a tener desde el Ayuntamiento para hacer una celebración como todos los que ganan un título quieren hacer".

Preguntado acerca de la aparición de focos de coronavirus en Madrid, comentó: "Son focos puntuales, muy aislados. No podemos hablar de rebrotes tal y como se están produciendo en otras Comunidades Autónomas, que también están controlados. El mensaje no es tanto que nos preocupen los rebrotes o que haya focos puntuales, porque el coronavirus sigue aquí entre nosotros y mientras no haya tratamientos y vacunas lo va a haber".

"El mensaje es la capacidad de poder controlar todos esos eventuales focos. Se detectan tempranamente en la Comunidad de Madrid y es la mejor forma de prevenir que se puedan expandir con carácter general", agregó.

Por otro lado animó a todos los ciudadanos a llevar mascarilla: "Me gustaría que todos los madrileños llevaran mascarilla por la calle por dos razones. En primer lugar porque es la forma más segura de prevenir la transmisión del virus y en segundo porque es una toma de conciencia".

"Es decir, a medida que pasan los días podemos generar una autoconfianza que puede llegar a ser peligrosa. Llevar la mascarilla en la calle es un elemento de concienciación, de que esta batalla no está ganada y por tanto de que todos los días tenemos que seguir poniendo lo mejor de nosotros mismos para evitar que se puedan producir rebrotes peligrosos", completó.