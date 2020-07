Viaje a Europa por la vía rápida

El Villarreal afronta un duelo en el que puede certificar su pase a Europa de manera matemática ante la Real Sociedad, un equipo que llega en horas bajas y con la moral por los suelos. Los de Imanol Alguacil sin embargo no son una 'cenicienta' ni mucho menos. Uno de los mejores equipos antes del parón por la pandemia ha vuelto sin embargo a un nivel muy pobre de juego y de resultados y el Villarreal no quiere activar su mejor versión.

Por ello, los de Calleja se han mentalizado para cerrar esa clasificación para competiciones del viejo continente en un duelo en el que llegan con los problemas ofensivos —sin Gerard Moreno sancionado y Bacca lesionado— pero con Cazorla en un fantástico estado de forma y con el grupo encontrando muchos recusos para encontrar el camino al gol.

Precisamente, el centrocampista asturiano es uno de los protagonistas en el encuentro de hoy en La Cerámica y es que podría ser uno de los últimos encuentros para él en este escenario. Tras una temporada exquisita en todos los sentidos, el jugador estaría agotando su periplo como amarillo antes de aceptar una oferta exótica. En el último duelo, el jugador del Villarreal ya fue fundamental con un doblete, ante el Getafe, que acabó con Iborra sancionado, quien no podrá estar hoy contra la Real Sociedad en un nuevo duelo directo. Por ello, Anguissa podría ir acompañado de Trigueros, Cazorla y Moi Gómez, con Chukwueze turnándose entre la derecha y la delantera. Arriba espera Alcácer, que llega entre algodones al duelo de La Cerámica. Un encuentro vital para los amarillo.

Y es que los seis puntos de ventaja parecen suficientes, pero Calleja insiste en que todavía no hay nada cerrado. El mejor ejemplo es el del rival de la jornada de hoy, que se podría colocar a solo tres puntos si gana y complicar así incluso a los amarillos haciéndoles pasar por la previa. Por ello, en La Cerámica no quieren complicarse y sobre todo, son conscientes de que con la Champions ya imposible tras la victoria del Sevilla contra el Mallorca (le quedan 9 por disputar y está a 9), el objetivo es entrar en Europa por la vía rápida. Y eso podría 'finiquitarse' ganando hoy en casa. Para ello, deberá seguir ofrenciendo la misma seguridad atrás, a excepción del duelo contra el Barcelona, y responder de la misma manera en ataque, donde esperan Samu Chukwueze, con doble rol seguramente, y Paco Alcácer, que empezaría en el once.