Real Madrid - Villarreal: Valdebebas debe ser amarilla

El Villarreal es de fiar. Pese a haber padecido dos derrotas en los últimos tres partidos, el escuadrón comandado por Javi Calleja se ha ganado, a pleno derecho, ser reconocido como uno de los más fidedignos de la competición. Aunque caer frente a la Real Sociedad supuso perder la primera oportunidad de sellar la Europa League, un punto sigue bastándole para retornar a la segunda máxima competición a nivel de clubes del Viejo Continente. Sin embargo, la posterior coyuntura para lograrlo es de gran dificultad, debido a que medirán fuerzas ante el equipo más en forma tras la vuelta de LaLiga Santander después la crisis del coronavirus.

Con pleno de triunfos desde el reinicio del campeonato, el Real Madrid se siente campeón. Los sinsabores del Barça y la victoria, de gran dificultad, contra el Granada, le carga de una voluminosa moral. Hasta el punto de recomendar a sus aficionados, con tintes de prohibición, que no acudan a Cibeles para festejar el título. No obstante, el cuadro amarillo se niega a ser un invitado de lujo a ninguna fiesta y así darle la vuelta al regocijo. Motivación no le va a faltar. Sobre todo, al ver cómo Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, reconoció que iba a ser el enfrentamiento más difícil.

No en vano, pese a que el técnico madrileño mantiene la mentalidad de estampar el once más competitivo posible, Vicente Iborra, que estuvo ausente ante la Real Sociedad por sanción, es duda por unas molestias, por lo que Anguissa parte con ventaja para repetir titularidad en la medular. Pero el principal baluarte del cuadro groguet es su delantera. Sin un Paco Alcácer, que se queda en Vila-real por no sentirse del todo recuperado de sus dolencias en el sartorio izquierdo, ni la baja confirmada de Carlos Bacca, Gerard Moreno volverá a la titularidad con hambre de desafiar a otro de los atacantes del momento. El careo entre el punta catalán y Karim Benzemá será uno de los puntos más atractivos del evento. Entre ambos, suman treintaicinco dianas y son los principales impulsores del éxito de sus respectivos grupos. Segundo y tercero en el ranking de anotadores, el '7' del Villarreal quiere meter la directa para, además de seguir como líder nacional, materializar la Europa League.