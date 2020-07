Casillas vuelve a pisar Do Dragão para celebrar la liga del Oporto

Iker Casillas volvió a pisar el césped del Estadio do Dragão más de 14 meses después del infarto que le llevó a colgar los guantes para celebrar la 29ª liga del Oporto junto al resto de jugadores blanquiazules.







15 meses después volví a pisar Dragão. Magníficos recuerdos! Emocionado por este Campeonato conquistado por @FCPorto! Enhorabuena a los los compañeros, al cuerpo técnico, al club y a los aficionados! PARABÉNS! ??????? pic.twitter.com/zSsWesb7Hk — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 16, 2020





?? Campeão 19-20 @FCPorto ???? pic.twitter.com/55Ei7uFR3q — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 16, 2020



y saltó al césped tras el partido para festejar con sus compañeros."Hacía que no pisaba Do Dragão 14 meses. Al final uno se emociona con esto", dijo el portero en declaraciones a Porto Canal, ataviado con una sudadera del Oporto y una bufanda de campeón.El español es muy querido por la afición del Oporto y un grupo de seguidores lanzó esta semana un movimiento en redes sociales para pedir que el guardameta fuese alineado al menos un minuto en lo que resta de temporada para poder apuntarse también el título de campeón. "Me gustaría jugar ahora mismo", bromeó el español, que agradeció a los aficionados blanquiazules el cariño porque "son muchos años en el Oporto", aunque dudó de que pueda cumplir con la petición: "Por mucho más que dependa de mí también depende de los doctores y del club", explicó.Casillas definió el campeonato actual como "raro": "Después del parón era difícil, pero los jugadores han estado muy bien y han sido merecedores de ser campeones", aseguró.Con todavía dos jornadas por delante, los "dragones" ya son inalcanzables en la clasificación para el único rival que les disputaba las aspiraciones al título, el Benfica, y se hicieron con el trofeo liguero.Varios centenares de aficionados del Oporto recibieron al equipo en las inmediaciones del estadio, en una celebración adelantada de lo que podría pasar después en el césped, ya que sólo les hacía falta sumar un punto para proclamarse campeones.El primero llegó en el minuto 64 y en un saque de esquina: Alex Telles chutó el esférico desde el córner y Danilo Pereira apareció de cabeza en el área para enviar el balón a las redes.El portugués se tiró al suelo a celebrar el gol y sus compañeros se le echaron encima, incluidos los que estaban calentando en la banda. En el banquillo, el técnico Sérgio Conceição saltó como un resorte para festejar un tanto que valía el título.El entrenador, de 45 años, vivía una noche especial por dos motivos, ya que también alcanzó los 100 partidos en Liga al frente de los "dragones".El Oporto sentenció el partido ya en el 90, cuando Otávio le puso un gol a Marega, quien tras adelantarse a la defensa rival, hizo el segundo.Con el pitido final, los jugadores se lanzaron a celebrar el título sobre el césped, mientras desde fuera del estadio se lanzaban fuegos artificiales.Conceição ya había llevado al equipo a ganar la Liga hace dos temporadas, un título con el que puso fin a cuatro años consecutivos sin títulos en una época en la que el Benfica dominó las competiciones nacionales.Las "águilas" disputaron el trofeo al Oporto en la recta final del campeonato tras el parón por el coronavirus e incluso llegaron a igualarle en la cima de la clasificación, pero varios pinchazos en las últimas semanas terminaron alejándolas del título.A falta de dos jornadas, el Oporto suma 25 victorias, cuatro empates y tres derrotas en Liga, con 67 goles a favor y 19 en contra.Los "dragones" pueden todavía sumar un segundo título esta temporada, ya que disputarán la final de la Copa de Portugal contra el Benfica el próximo 1 de agosto.