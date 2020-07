Messi empieza a seguir al Manchester City

"Lo dije hace tiempo que si seguíamos así sería muy difícil ganar la Champions y no ha dado ni para ganar la Liga. Y si no reaccionamos no ganaremos ni al Nápoles". Esas fueron las palabras de Leo Messi, cabreado, tras perder contra Osasuna. Cabe recordar que Messi tiene una cláusula en su contrato por la cual puede decidir su futuro al final de cada curso, a partir de este 2020, algo que no sucederá tras no haber avisado antes del 10 de junio. Sin embargo, ahora termina en 2021 y las dudas sobre su continuidad más allá de este año siguen creciendo. Además, en las últimas horas ha sorprendido algo en las redes sociales que seguramente no deja de ser anecdótico pero que es un detalle a tener en cuenta: ha comenzado a seguir al Manchester City en Instagram, conjunto que tras ver cómo le levantan la sanción en las redes sociales está empezando a mover el mercado. Apuntando entre otros nombres a Ferran Torres, uno de los primeros en su agenda.

En el conjunto 'citizen' está Pep Guardiola, que en reiteradas ocasiones ha asegurado que quiere verle retirarse en el Barcelona. Lógicamente, el técnico es consciente de los difícil que sería atarle para el City pero el guiño en redes de Messi puede ser el primer paso para una nueva comunión entre ambos. "Nunca he hablando con él para que viniera al Bayern en su día o ahora a Manchester. Tampoco se lo he pedido nunca a mis clubes porque sé lo importante que es para el Barça. Nunca he dado el primer paso para fichar a Leo. Nunca le he pedido a Messi que venga conmigo, ni al Bayern ni al City", sentenció el entrenador este mismo verano.