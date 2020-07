El Monaco fulmina a Robert Moreno tras ganar un amistoso

Robert Moreno ha sido despedido después de que no haya logrado los objetivos que se marcó en el AS Monaco. El ex seleccionador español será reemplazado por el croata Niko Kovac, exentrenador del Bayern Munich.

El partido amistoso contra Cercle Brujas, pese a ganarlo por dos goles a dos, fue el último para Robert Moreno en el banquillo del equipo del Principado. El técnico barcelonés, de 42 años, ha sido cesado de forma oficial, solo unos meses después del episodio del regreso de Leonardo Jardim.

Cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas es el balance logrado por Robert Moreno en su breve andadura en el banquillo monegasco. Sus malos resultados y las dudas que generaba en la cúpula del club monegasco por su capacidad para gestionar el grupo han acabado desembocado en su fulminante destitución