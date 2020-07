Un final de infarto: así terminó LaLiga

LaLiga Santander ha echado el cierre con emoción hasta el último minuto. En La Nucía, donde el cronómetro tardó más en apagarse por los ocho minutos de añadido, el Getafe se ha quedado a la orilla de los puestos europeos. ¿Quién se lo iba a decir a Bordalás cuando se paró el campeonato y su equipo estaba en puestos Champions? Los azulones, visto el empate (1-1) de la Real Sociedad contra el Atlético y la goleada del Granada (4-0) contra el Athletic, necesitaban sumar los tres puntos. Los buscaron durante todo el partido, con un par de goles anulados por fuera de juego o una falta de Ángel a Koke o incluso un penalti fallado por Jaime Mata. Y cuando se volcaron en última instancia lo mató el Levante UD al contragolpe con el gol de Coke.

El gran beneficiado del fracaso del proyecto de Bordalás ha sido el Granada CF de Diego Martínez, que se ha clasificado para la Europa League por primera vez en su historia en el año de su regreso a Primera División. Este ha sido el colofón perfecto para una temporada de ensueño. El equipo revelación de la 19/20 ha cerrado su curso con la séptima plaza después de pasearse ante el Athletic (4-0): el premio perfecto para un equipo que llegó a combatir por el liderato con los más grandes, que se mantuvo constante en la zona noble de la tabla durante las 38 jornadas y que también se quedó a las puertas de la gloria en las semifinales de la Copa del Rey.

La Real Sociedad no cumplió con su obligación de vencer ante el Atlético en la despedida de Germán el 'Mono' Burgos como ayudante de Simeone, pero el empate fue bueno para sellar ese sexto puesto. La realidad es que los verdaderos fracasos fueron los de Valencia CF o Getafe CF. El cuadro txuri-urdin terminó con buen sabor de boca la competición después de caer de forma constante tras el confinamiento y no volver a encontrar sus sensaciones futbolísticas.



Pelea por el descenso

La cara fue para el Celta y el lado opuesto para el Leganés. El equipo de Javier Aguirre se quedó a un solo gol de obrar el milagro después de haber ganado los últimos dos partidos ligueros. El equipo pepinero no dependía de sí mismo, pero la mala imagen del Celta en Cornellá ante un Espanyol ya descendido le dio vida hasta el final. Se adelantó el Real Madrid en dos ocasiones con tantos de Ramos y Asensio, pero el Leganés neutralizó al campeón con las dianas de Bryan Gil y Assalé. La polémica estuvo servida en el tramo final del encuentro: un córner en el que el balón cayó en el brazo de Jovic. El árbitro consultó con su colega del VAR pero no señaló una pena máxima que a menos de 10 minutos daba esperanzas de permanencia al Leganés.

Iago Aspas, al culminar el partido contra el Espanyol, resoplaba... Su equipo se mantiene en la categoría pero no por méritos propios. El equipo de Rufete se adelantó y el colegiado anuló el gol de Embarba por su propia interferencia en la jugada. El fracaso de la 'operación retorno' es mayúsculo. En Vigo tienen mucho que reflexionar, ya veremos si con Óscar Garcia en el banquillo. El que casi seguro no seguirá será Aguirre, ya que él mismo ha confesado que su labor en Butarque ha terminado en fracaso después de no conseguir el objetivo.