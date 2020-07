El 'Balón de Oro' en 2020 quedará vacante

Ningún jugador ni ninguna jugadora podrá ganar este año 2020 el 'Balón de Oro' que otorga la revista francesa 'France Football', que ha decidido no conceder sus tradicionales galardones "por falta de condiciones justas suficientes" para hacerlo. "En circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro de 'France Football' no se otorgará en 2020, por falta de condiciones justas suficientes", señaló la publicación en su página web este lunes.



Entre sus razones para esta decisión, la revista considera que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario" y que "en caso de duda, es mejor abstenerse que persistir", y que su trofeo "transmite valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola".





The Ballon d'Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ — France Football (@francefootball) July 20, 2020

. "Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable?", advierte.Además, tampoco deseaban poner "un asterisco indeleble en la lista de premios como 'trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de Covid-19 '". "El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico.", remarca la prestigiosa revista., y que el resto de la temporada que se ha podido jugar ha sido "en otras condiciones y formatos", haciendo a referencia a las 'F8' de las Liga de Campeones y la Liga Europa o la puesta en marcha de los cinco cambios.. "En estos tiempos agitados, tomar un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción. Para que el balón se dore profundamente...", sentencia.