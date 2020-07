El Elche queda a la espera del Fuenlabrada para jugar por el ascenso

El Elche cumplió este lunes su objetivo de ganar al Oviedo (2-1) en la última jornada, pero necesitará que el Deportivo de La Coruña, ya descendido a Segunda B, derrote al Fuenlabrada en Riazor para certificar su presencia en la fase de ascenso a LaLiga Santander.

- Ficha técnica:

La incertidumbre ante una posible suspensión y el malestar por el no aplazamiento del resto de la jornada tras cancelarse el Deportivo-Fuenlabrad pesó demasiado en el ánimo del Elche, que pese a todo fue capaz de derrotar a un rival que, aunque solo se jugaba el honor, ofreció una buena imagen.El conjunto ilicitano tomó el mando del juego desde el primer instante y comenzó a acosar la portería asturiana por medio de Nino, quien dispuso de las dos primeras ocasiones para abrir el marcador.El Elche abrió el marcador en el ecuador del primer acto tras una acción individual de Iván Sánchez, quien tras entrar en el área sirvió el balón para que Jonathas marcara a placer.El Oviedo, repleto de jugadores poco habituales a lo largo de la temporada, estuvo por momentos a merced del conjunto local, que pudo doblar su ventaja en un disparo de Folch que salvó con una gran parada Lunin.El Elche parecía tener el partido controlado, pero una acción aislada le dio al Oviedo la oportunidad de igualar. Un centro de Borja fue despejado al centro por Badía, lo que aprovechó Lolo González para empujar el balón a la red con el pecho poco antes del descanso.El gol no afectó al conjunto local, que arrancó la segunda parte con fuerza. Jonathas e Iván Sánchez volvieron a rondar el gol, aunque el que más cerca estuvo fue el Oviedo por medio de Rodri, cuyo remate salió rozando el palo tras una contra ovetense.Con el paso de los minutos el equipo de Ziganda se fue sintiendo cada vez más cómodo ante un Elche precipitado e impreciso, aunque Lunin tuvo que volver a volar para evitar el gol tras un gran disparo de Víctor y un remate de cabeza de Josema.Aunque más cerca del gol estuvieron Saúl Berjón y Obeng, quienes desperdiciaron la oportunidad de adelantar al Oviedo tras dos brillantes contragolpes.Tras los cambios ofensivos de Pacheta, que modificó el sistema en busca del ansiado gol, el partido se abrió en la recta final y llegó el gol de cabeza de Pere Milla, cuyo verdadero valor queda en cuarentena hasta la resolución del encuentro entre el Deportivo y el Fuenlabrada.Edgar Badía; Tekio, Dani Calvo, Josema (Andoni López, min. 76), Juan Cruz; Josan (Pere Milla, min. 24), Folch (Fidel, min. 76), Víctor, Iván Sánchez, Nino (Escriche, min. 65) y Jonathas.Lunin; Lucas , Carlos Hernández, Grippo, Bolaño; Sebas Coris ( Saúl Berjón, min. 55), Lolo González, Edu Cortina (Viti Álvarez, min. 81), Jimmy (Ibra, min. 55); Borja y Rodri (Obeng, min. 55).1-0, min. 23: Jonathas de Jesús. 1-1, min. 39: Lolo González. 2-1, min. 80: Pere Milla.Moreno Aragón (Comité de Madrid ). Mostró tarjeta amarilla a Jonathas de Jesús, Tekio y Dani Calvo por el Elche y a Carlos, Lolo González, Edu Cortina y Grippo por el Real Oviedo.Encuentro correspondiente a la cuadragésimo segunda jornada de la Liga Smartbank disputado en el estadio Martínez Valero de Elche a puerta cerrada.