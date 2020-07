Emery, un entrenador 'top' de vuelta a LaLiga

A pesar de que la temporada 19-20 de LaLiga Santander haya finalizado hace apenas un día, el submarino amarillo ya se ha puesto manos a la obra para planificar el curso que viene y el primer movimiento del club será la contratación de su nuevo entrenador: Unai Emery. No obstante, la destitución de Javi Calleja no ha sido una decisión fácil, debido a que el madrileño se ha convertido en una figura muy querida en el conjunto castellonense. Por un lado, el ex jugador groguet se ha ganado el apoyo de la plantilla, además de conseguir la clasificación a la Europa League este curso siendo uno de los mejores equipos post confinamiento. Por otro lado, ha sido una apuesta del propio presidente, Fernando Roig, ya que Calleja ocupó el cargo de Fran Escribá en 2017 siendo entrenador del filial y, tras ser cesado un año después, volvió a ser repescado por el Villarreal en la posterior campaña. Sea como fuere, todo apunta a que Unai Emery, que se encuentra como agente libre desde noviembre de 2019, volverá a la liga española cuatro años después de su aventura en el extranjero y con una trayectoria muy interesante.

Hito con el Lorca y progresión en el Almería

La primera andadura del entrenador de Hondarribía en los banquillos parece sacada del guión de una película. En la temporada 04-05, el Lorca Deportiva, que encadenaba una racha negativa de resultados, destituyó a su entrenador Quique Yagüe. Ante la vacante de técnico, el conjunto murciano ofreció a Unai Emery el puesto, ya que por aquel entonces era jugador del conjunto murciano, aunque llevaba varios meses lesionado de la rodilla. Como si de un cuento de hadas se tratase, el novato Emery acabó ascendiendo con el club a Segunda División, mientras que la siguiente campaña en la categoría de plata obtuvo un meritorio quinto puesto. El rendimiento del vasco en Lorca le sirvió como salvaconducto para fichar por el UD Almería, donde completó dos temporadas de un nivel excelso. En su primer año, subió a Primera División con el cuadro andaluz y en su segundo curso fue uno de los técnicos revelación de LaLiga, alcanzando la octava plaza y consiguiendo ser el equipo que más tantos convirtió a balón parado, ganándose la fama de gran estratega.

Los números en Valencia no engañan

Unai Emery dió el salto a un equipo puntero en la temporada 08-09, cuando el Valencia lo contrató como el entrenador más joven de la historia del club para revertir la desastrosa situación en la que se encontraba el conjunto ché. En su primer curso, el vasco no logró clasificarse a la Champions League, pero dejó buenas sensaciones en un contexto complicado, ya que el cuadro de la capital del Turia atravesaba una etapa crítica a nivel económico. Sin embargo, en las tres siguientes temporadas Emery demostró el potencial que siempre ha tenido como técnico y selló tres años consecutivos la participación del cuadro blanquinegro en la Liga de Campeones, alcanzando también en la última campaña las semifinales de la Copa del Rey y de la Europa League. A pesar de los fabulosos números, el Valencia no le renovó el contrato y le dedicó una despedida algo insulsa.

Rusia no es para un vasco

La salida del Valencia CF no frenó las aspiraciones de crecer de Unai, que se embarcó en la temporada 12-13 en su primera aventura en el extranjero firmando por el Spartak de Moscú ruso. No obstante, su estancia en tierras soviéticas no fue muy dudarera, ya que fue cesado de su cargo horas más tarde de caer 1-5 ante el Dynamo en el derbi moscovita, dejando al equipo sexto en liga y eliminado de la Champions.



El hombre de la Europa League

La vuelta del vasco a LaLiga en 2013 fue una gran noticia para el fútbol español, pero sobre todo para el Sevilla. Emery fue de menos a más en la capital hispalense (como en todas sus etapas anteriores) y aunque el primer año no fuera del todo bueno, el extécnico valencianista consiguió batir un récord con los sevillistas al proclamarse campeón de la Europa League tres temporadas consecutivas, obteniendo el billete con el último título para disputar la UCL el curso siguiente.

El salto a Europa con sabor agridulce

Tras su excelente trabajo en Sevilla, el técnico de Hondarribia firmó un contrato de dos años con el París Saint-Germain. La consecución de la Supercopa francesa a principios de temporada presagiaba una ciclo fructífero en la capital francesa, pero pronto se diluyó el sueño del entrenador vasco. Dieciocho jornadas después de que diera comienzo el campeonato doméstico, Emery fue destituido a consecuencia de su descalabro en Champions frente al FC Barcelona, donde el conjunto azulgrana remontó en el Camp Nou un 4-0 de la ida, y la irregularidad mostrada en la Ligue One, ya que dejó al equipo tercero. La última etapa de Emery en los banquillos tampoco ha sido productiva. Llegó hace dos veranos a Londres con la intención de volver a su mayor nivel, pero no le han acabado de salir las cosas. En su primera campaña terminó quinto en la Premier League y logró ser subcampeón de su competición fetiche, la Europa League, pero el inicio de está temporada, donde encadenó siete partidos sin ganar, le costó el puesto en el conjunto gunner. Con todo esto, Emery vuelve a LaLiga de nuevo con las pilas cargadas y con la ilusión de volver a triunfar con un equipo español, como ya lo hiciera con el Sevilla y el Valencia, entre otros.