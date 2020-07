Luis García no continuará en el Al Shabab

Luis García Plaza no acabará la temporada en Arabia Saudí y ha anunciado que no ha renovado su contrato con el Al Shabab. El extécnico granota, madrileño de nacimiento pero afincado en Altea, anunciaba así su decisión en una misiva: "Hace unos días tomé por circunstancias personales la difícil decisión de no renovar el contrato para terminar lo que queda de competición".

El club saudí ya ha anunciado incluso el nombre de su sustituto que firma para dos temporadas y es el portugués Pedro Caixinha.