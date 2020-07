El Elche pide que no se juegue el Depor-Fuenlabrada y el play-off se aplaza

El Girona ha anunciado a través de un comunicado que LaLiga ya le ha comunicado a su vez que la eliminatoria del 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander que les debe enfrentar al Almería ha quedado aplazada ante la crisis por los positivos en el Fuenlabrada que deja en el aire cuáles son los equipos participantes en ese play-off.





Alcaldes enzarzados

"Será una ópera bufa"

Mientrastanto, la polémica ha llegado ya a instancias políticas ya queDe hecho, el alcalde de la localidad madrileña, Javier Ayala (PSOE), ha defendido al CF Fuenlabrada ante las acusaciones "injustas" realizadas por su homóloga de A Coruña, Inés Rey (PSOE), que ha acusado al conjunto fuenlabreño de viajar a sabiendas de que había "positivos en sus filas". "El Fuenlabrada no actúa de manera irresponsable ni negligente, sino que ha seguido al pie de la letra los protocolos que marca la Liga de Fútbol Profesional", ha escrito Ayala en su cuenta de Twitter, en la que lamenta "el tono" de las declaraciones de su "compañera de partido".El regidor socialista insiste en que "a nadie se le ocurriría que intencionadamente se haya podido incurrir en irresponsabilidades", y considera que el club de fútbol fuenlabreño "ha cumplido con todo el protocolo que se le ha marcado, como no podía ser de otra forma". "Lo que toca ahora a los políticos es rebajar esa tensión. No podemos ser actores de esta situación sino buscar soluciones, que creo que para eso estamos los políticos y los alcaldes en este caso", añade el alcalde, quien cree que "ahora lo importante es la salud de los afectados y el rastreo de sus contactos". El propio CF Fuenlabrada también ha negado en un comunicado que haya tenido "negligencia ni irresponsabilidad" en los seis casos confirmados de coronavirus en su plantilla, lamentando las "calumnias" de la alcaldesa, contra quien estudia presentar "acciones legales". El club en concreto niega las "calumnias" e informaciones falsas de las declaraciones realizadas por la alcaldesa de A Coruña respecto a que la expedición fuenlabreña hizo "vida normal" en un complejo recreativo de la ciudad, reiterando que no cometió "negligencia ni irresponsabilidad" alguna.En el ámbito deportivo sin duda si no el equipo, uno de los equipos que se considera notablemente perjudicado es elaseguró este miércoles que su club es "el gran perjudicado" por la decisión de suspender el duelo entre el Deportivo de La Coruña y el CF Fuenlabrada por los casos positivos por coronavirus en el equipo madrileño, y LaLiga SmartBank está considerada la segunda mejor del continente, pero algo mal se ha hecho cuando es portada de todos los telediarios y hay un sentimiento de indignación generalizado. Aquí, el gran perjudicado es el Elche", expresó Buitrago en rueda de prensa.El dirigente reconoció que el lunes fueron pasando "de la sorpresa en el primer momento a luego el estupor y finalmente a un estado de indignación por cómo se han desarrollado los acontecimientos" , y consideró que "se podrían haber puesto los medios para disputarlo". "Será una ópera bufa si el Deportivo-Fuenlabrada se juega, alteraríamos más la competición si los jugadores del Deportivo no se presentan. Sólo existe un perjudicado que es el Elche con la celebración de ese partido, se regala algo de forma indirecta a un equipo y se lo arrebatan a uno que lo ha ganado con merecimiento", subrayó. Buitrago recalcó que han "solicitado" que se dé por perdido el partido de Riazor al Fuenlabrada. "Despojarnos de la sexta plaza es tan injusto por la situación en la que se pretende disputar ese partido que creemos que nos van a dar la razón y espero que sea cuanto antes", sentenció.