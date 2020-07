La Juventus falla al alirón contra el Udinese

La Juventus desaprovechó su primera ocasión matemática de proclamarse campeón de la Serie A al caer (2-1) en su visita al Udinese en la jornada 35, un descuido que apunta a retraso para un título casi cantado, de cara al próximo domingo. No peligra el noveno 'Scudetto' seguido para la 'Juve', pero la opción de celebrarlo con tres jornadas por delante se esfumó con la versión que acompaña a los de Turín esta temporada. No tiene regularidad, ni excesivo juego el equipo de Maurizio Sarri, y cuando no aparecen ni Cristiano ni Dybala se convierte en un equipo mortal.

En el Stadio Friuli la Juve dejó una buena primera parte, aunque no logró abrir el marcador hasta justo antes del descanso por medio de Matthijs de Ligt. Danilo casi marcó en propia puerta, en la mejor para el cuadro local, pero en la segunda parte desapareció el líder. A los de Sarri les faltó gasolina y el gol de Nestorovski, solo para rematar en el segundo palo, dio un punto extra al Udinese. Pese a la calidad sobre el césped, con Cristiano Ronaldo en busca de la Bota de Oro, la Juve apenas generó peligro.

La defensa local se hizo fuerte e incluso Udinese logró llegar con peligro hasta firmar el 2-1 en el descuento en una potente acción de Fofana. Los de Luca Gotti escapan así siete puntos por encima del descenso. La Juventus, con 80 puntos, seis más que el Atalanta, tendrá que esperar al domingo contra la Sampdoria para tener una segunda oportunidad de ser campeón.