El Fuenlabrada desautoriza a LaLiga mientras Tebas asume responsabilidades

El Fuenlabrada, apenas unos instantes después de que LaLiga anunciase oficialmente que suspendía el partido Deportivo-Fuenlabrada y que el Elche era quien disputaba finalmente el play-off de ascenso como sexto clasificado de LaLiga SmartBank agradeciendo incluso su buena predisposición al club fuenlabreño, ha contestado a la patronal de clubes con un comunicado en el que deja claro que ellos no renuncian a jugar el mencionado play-off y en el que además acusa a LaLiga de no tener potestad en sí misma para tomar esa decisión abriendo incluso la posibilidad de jugar su partido ante el Deportivo en la última semana de agosto:





Sin embargo, ese no ha sido el último episodio puesto que paralelamente Javier Tebas ha hecho público un mensaje en redes asumiendo las culpas de lo sucedido junto a una carta del organismo que preside de agradecimiento al club fuenlabreño: "Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga , el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más. EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará".



Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más.

EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará.



Este el texto íntegro, el club fuenlabreño dice: "Ante el Comunicado emitido por LaLiga desde el CF Fuenlabrada queremos aclarar que:-El Fuenlabrada NO "renuncia" a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos.-Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD.-El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos.-El CF Fuenlabrada no se considera fuera de playoff y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto"