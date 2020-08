"Si Piqué juega en el Valencia, ni lo conocen"

Polémica desde Argentina. El exmadridista Óscar Ruggeri manifestó en el programa 90 minutos, de Fox Sports en Argentina, que Piqué "es un jugador de medio pelo" y que "si juega en el Valencia no lo conocen". "Piqué es medio pelo, como yo, como varios. Es fachero, está con la cantante (Shakira)... tiene una onda bárbara, pero si juega en el Valencia no lo conocen. Piqué sale jugando por cómo juega el Barcelona, es como yo, normalito, buen defensa, tampoco tan arriba. No lo presionan, salvo los grandes equipos", explicó el exjugador. Su preferido, un madridista: "El mejor es Sergio Ramos, por lejos, mejor del mundo".