La baja de Luis Suárez lo cambia todo: Comunicado del Zaragoza

El Real Zaragoza ha solicitado este martes a LaLiga, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes el final de la competición dando tres opciones para ello. Una sería que ascendieran los cuatro equipos que deben jugar la Promoción, otra que se diera el play-off por jugado con empate a cero todos los partidos, por lo que ascendería el mejor clasificado, en este caso el Real Zaragoza, y una tercera en la que ascendiera el tercer clasificado de la Liga regular, que igualmente sería el equipo maño.

Éste explica que en la tarde de este martes ha recibido la notificación oficial del Watford FC en la que la formación inglesa comunica al club que no va a prorrogar la cesión del futbolista Luis Suárez Charris, que finaliza este miércoles 5 de agosto. "Esto causa al Real Zaragoza un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego, ya que uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, Luis Suárez, no podrá ser parte de los enfrentamientos" del play off de ascenso a Primera División.

Ante esta situación, el Real Zaragoza, con asesoramiento del especialista en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo, del despacho de Abogados Ruiz-Huerta y Crespo, ha enviado un requerimiento tanto a LaLiga, como a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, informa el club.

Según se argumenta en el documento, "esto causa al Real Zaragoza un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego, ya que uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, Luis Suárez, no podrá ser parte en los enfrentamientos" del play off de ascenso a Primera División. El Real Zaragoza señala que el delantero colombiano, "jugador fundamental" no podrá estar presente ya que su cesión desde el club inglés Watford FC se ha acabado no solo en una primera fase, hasta el 30 de junio, sino hasta la segunda, que será el 5 de agosto, ya que dicho club y el jugador tuvieron la deferencia de ampliar esa cesión.

"Todo ello se hizo con la intención de respetar el 'fair play' deportivo, que la FIFA, en su guía sobre el coronavirus de fecha 7 de abril de 2020, indicaba como la mejor situación, que era la de acabar la temporada con la misma plantilla y que, en ese sentido, los contratos laborales y las cesiones deberían terminar al finalizar dicha temporada", señalan. Esto es lo que se hizo, con el visto bueno del Watford FC y del jugador, obteniendo la extensión de la cesión, debido a la pandemia, hasta el 5 de agosto de 2020, fecha última exigida por el club inglés ya que para dicha fecha ya debía de haber finalizado la temporada.

Posteriormente, y por causas ajenas al Real Zaragoza, "la temporada se extiende otra vez, más allá del día 5, en contra de los intereses del Real Zaragoza ya que el Watford FC no admite esa segunda ampliación de la cesión". Por ello, el Real Zaragoza "propone y requiere a los organismos competentes a los que se dirige que han de tomarse en consideración la falta de equidad y de igualdad deportiva si se hubiera de jugar las eliminatorias, en las que se le privaría de uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, lo que le estaría poniendo en una inferioridad manifiesta sin que hubiera incumplido ninguna regla, al contrario, habiendo obtenido la extensión de la cesión de Suárez hasta 'el final de la temporada' (nueva, añadiríamos) el 5 de agosto de 2020". Para el Real Zaragoza ir más allá sería permitir que hubiera otras posibles extensiones por diversos problemas de la pandemia. "En algún momento habría de terminarse la temporada", añade.



Las opciones que da el Zaragoza

La primera es hacer que suban los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular. Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-21 tendría 23 equipos en Primera División.

La segunda es que, alternativamente, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un play-off con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición, los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. Y la tercera es que si no hubiera de contemplarse la situación 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera.