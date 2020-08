Un "paripé de partido": el audio del Deportivo que indignará al Elche CF

El capitán de Deportivo, Álex Bergantiños, se ha dirigido al resto de sus compañeros de cara al partido contra el Fuenlabrada, previsto inicialmente para el miércoles y para el que los gallegos buscan un cambio de fecha al viernes. En el audio, filtrado por la cadena COPE, el futbolista indica a sus compañeros que deben presentarse mínimo ocho fichas profesionales para evitar una sanción al club, que ve imposible una liga de 24 equipos y que sus únicas posibilidades para mantener la categoría se limitan a una sanción al Fuenlabrada (descenso administrativo) que haría que el equipo madrileño perdiera la categoría de plata.

El audio, que seguramente enfade mucho al Elche CF y a toda su afición, habla de "partido de paripé" así como de "quedarse sentados". El lunes, a última hora de la noche, el cuadro ilicitano publicó un comunicado en desacuerdo a la estimación del Comité de Competición, que había autorizado la disputa del partido. SUPER recopiló las imágenes de algunos de los jugadores del Depor, que mientras todo ocurría estaban tan tranquilos de vacaciones. En caso de competir, el partido no se disputaría en igualdad de condiciones porque el Deportivo no llega preparado y además no tiene nada en juego deportivamente, hecho que indigna en el Martínez Valero.



El audio de Bergantiños

"Yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club y bueno, lo que pasa, lo que me dicen es que la Liga de 24 está imposible y la única alternativa para salvar al club del descenso sería que siga adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y los desciendan administrativamente por lo que hicieron. Para que no te den el partido por perdido, te metan sanción económica y te quiten puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé, no sé, hablar con los del Fuenlabrada, que quede 1-0 y nos sentamos... No sé cómo puede hacerse eso.

Luego el procedimiento sigue abierto y si descienden al Fuenlabrada nos salvaríamos por ser cuartos por la cola y nos darían ese partido por ganado también. Es el último recurso que hay. Entiendo que siete o ocho profesionales se pueden juntar. Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que pide el club. No estoy muy de acuerdo, socialmente quedaría horroroso, pero lo piden los abogados por los trámites que tienen abiertos.



Vamos a intentar atrasar el partido al viernes para que alguno tenga tiempo de volver y es decisión de cada uno por vuestros contratos o vuestra decisión de ir o no ir. No puedo andar detrás de todos vosotros".