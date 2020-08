Agentes de la Policía Nacional de Madrid toman declaración a Álex Bergantiños en Lonzas

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, está prestando declaración ante la Policía Nacional en Lonzas. Agentes de Madrid se han desplazado hasta A Coruña para conocer la versión del jugador.



En el día de ayer, se filtró un audio privado del jugador en el que explicaba a sus compañeros de equipo la situación del caso Fuenlabrada y que "la liga de 24 está imposible".



Ahora, el coruñés se encuentra en el cuartel. Allí se trasladó también José Luis Queijeiro, miembro del Consejo de Administración, para prestarle apoyo. Informó a los medios que allí se encuentra que los agentes detuvieron a Bergantiños por la calle, sin previo aviso, y le quitaron el móvil para llevarlo a Lonzas.



Además de Queijeiro, otros representantes de la cúpula directiva del club coruñés se han desplazado a Lonzas para expresar el rotundo apoyo del club al futbolista coruñés, capitán del equipo y símbolo del deportivismo. A su llegada al cuartel de A Coruña donde agentes de Madrid toman declaración al jugador, han calificado de "vergonzonería" el traslado del futbolista a las dependencias policiales.



El Deportivo ha mostrado además su apoyo a Álex Bergantiños en redes sociales.





¡Buenos días #Deportivistas!



Por él y por vosotros, que os partís la cara defendiendo este escudo, que lo honráis con vuestra actitud, seguiremos luchando hasta el final por lo que #esDÉjusticia#ForzaCapitán #éDÉxustiza! pic.twitter.com/KrTbQJ4DVE — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 5, 2020

También. "AFE ya le ha trasladado a Álex Bergantiños todo su respaldo, poniendo a su disposición todos los medios y servicios del sindicato. AFE exige máximo respeto para Álex Bergantiños, un futbolista de larga e intachable trayectoria", proclama el colectivo de futbolistas.La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha calificado hoy deque la policía tome declaración al capital del Deportivo y ha contrastado esta circunstancia con que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no esté investigado.Rey, abogada de profesión, aseguró quey mostró el "apoyo, ánimo y reconocimiento de todo el Gobierno local" al capitán del Deportivo.Para Rey, Bergantiños es que "uny buen hacer deportivo" y detalló que en el audio divulgado "únicamente se constata una realidad". También contrastó esta iniciativa con que "no le esté pasando nada" a "quien ha puesto en riesgo a todo un equipo de fútbol y a toda una ciudad incumpliendo deliberadamente todos los protocolos sanitarios", en referencia a Javier Tebas , de quien recordó que "ha asumido personalmente la responsabilidad de ese viaje en unas condiciones en las que no se podía haber hecho", por lo que consideró que "a lo mejor" debería ser él quien estuviera declarando.El presidente del Deportivo,, denunciaba este martes en relación al caso Fuenlabrada que el club coruñés es "víctima involuntaria de un circo montado desde LaLiga".Vidal anunció que solicitará a la presidenta del Consejo Superior de Deportes , la inhabilitación de Tebas "en base a tres pilares": "Abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de interés e incumplimiento reiterado de la normativa de LaLiga y de las normas de competición que no ha hecho otra cosa que adulterar la misma".Vidal declaró: