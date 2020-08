Cazorla: "Xavi tuvo un papel importante en mi decisión de venir a Catar"

El centrocampista español Santi Cazorla confesó que Xavi Hernández tuvo "un papel importante" en su decisión de fichar por el Al Sadd de Catar, club con el que fue presentado este jueves con el "objetivo" de ganar títulos.



"Es un gran honor estar con el club más grande de Catar. Xavi me ayudó mucho en mi decisión de venir a Catar, fue un modelo a seguir para mí cuando era jugador y seguro que me iba a dar un ejemplo como entrenador", dijo tras firmar su nuevo contrato.





