Lozano preside el jurado de los Premios Cotif

Los Premios Good People COTIF adquieren talante de gran celebración. Lo han conseguido sobre todo gracias a un jurado de destacados miembros de la vida deportiva, social o cultural del país, al que se suma ahora la Secretaria de Estado del Deporte, Irene Lozano, que además ostenta el cargo de presidenta del Consejo Superior de Deportes, con lo que se la considera la máxima autoridad deportiva de España.

Es por ello que el comité organizador del COTIF y de los Premios ha decidido que Lozano pase a ser la presidenta de un jurado que cuenta con personajes insignes como Vicente del Bosque, Iñaki Gabilondo, María Vicenta Mestre Escrivà o Ruth Beitia.

El COTIF ha querido en los últimos meses (y más tras no poder celebrar la edición deportiva de 2020 por la pandemia del Covid-19) dar un fuerte empujón a los Premios Good People, con los que intenta potenciar los buenos valores vinculados al deporte y que en la primera edición se le adjudicó al ex árbitro internacional Undiano Mallenco.



Un jurado repleto de representantes del deporte

Es por ello que hace unas semanas ya se anunció que el jurado crecía de forma exponencial con cuatro destacadas representantes del deporte, que permitían convertir en paritario al jurado. Eran Ruth Beitia, Theresa Zabell, Mónica Marchante y Anabel Medina, que se sumaban al ex seleccionador español Vicente del Bosque; la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre Escrivà; el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo; la vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol Ana Muñoz Merino; el periodista Alfredo Relaño, la ex piloto de la Armada Española Patricia Campos Doménech; el periodista Iñaki Gabilondo; la ex futbolista del Atlético de Madrid Ana Rosell Granados; el seleccionador femenino, Jorge Vilda; los exjugadores Salvador González 'Voro' (actual entrenador del Valencia CF) y Andreu Palop Cervera; el presidente del COTIF, Eliseu Gómez; el promotor cultural Toni Benavent; el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom; y el catedrático de Periodismo Francesc-Andreu Martínez Gallego.

Lozano es una periodista de gran trayectoria. Licenciada en Lingüística en la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Filosofía por Birkbeck College de la Universidad de Londres, fue redactora del Mundo desde 1995 hasta 2005, escritora de la sección de Opinión durante años y enviada especial a Mauritania, Kosovo, Argelia y elecciones en Nicaragua y Suecia. Además, trabajó en la sección de Cierre, escribió artículos de opinión y crítica literaria en La Esfera de los libros. Colaboradora de varias revistas españolas: Cuadernos de Periodistas, Ínsula, Geo y Programa Europa de la BBC y diario sueco Expressen.

Desde 2005 hasta 2010 fue columnista de la ABC y actualmente es articulista de El País. Ha participado en programas de debate Enfoque y los Desayunos, El Debate de CNN+, las mañanas de cuatro y Espejo Público. En 1993 recibió el premio del IV Certamen Literario del Círculo de Lectores por su relato Rimara. En el 2005, le concedieron el Premio Espasa de Ensayo por Lenguas en guerra. Tras publicar en El Confidencial y El País, su carrera política en el PSOE le llevó a la Secretaria de Estado de Deporte y a la presidencia del Consejo Superior de Deportes, cargos que ostenta desde el 31 de enero de 2020.

El COTIF apostó desde sus inicios por vincular fútbol y valores: el trabajo en equipo, el respeto a los demás, la amistad y el juego limpio, la asunción de responsabilidades, aprender a encajar frustraciones, la importancia del esfuerzo, el valor de la verdad, la importancia de saber ganar y perder con humildad, el aprendizaje de los errores, la actitud comprometida y lúdica. Con el Good People COTIF quiere reconocer a todas aquellas personas que hacen aportaciones proactivas en la difusión de los mejores valores humanos en el mundo del deporte. Donde se mire el COTIF, con espejos de bondad, abnegación, promoción de actitudes humanísticas y la conversión del deporte en un camino de civilización, bien alejado de las bajas pasiones.

Undiano Mallenco recibió el primer premio «Good People». SD

Alberto Undiano Mallenco recibió emocionado la preciosa escultura diseñada por el artista Rafael Ferri para galardonar al ganador del primer Premio Good People COTIF, que se estrenó este año. La gala contó con importantes representantes del panorama balompédico pero también con otros muchos de la vida social, cultural o económica de España.



El prestigio de unos galardones

Según el presidente del COTIF, Eliseu Gómez: «El broche de oro se sitúa ahora con Irene Lozano. La máxima representante del deporte español y que nos permite asegurar que los Premios Good People COTIF son ya uno de los galradones más prestigiosos que se dan en España». El COTIF ha querido en los últimos meses (y más tras no poder celebrar la edición deportiva de 2020 por la pandemia del Covid-19) dar un fuerte empujón a los Premios Good People, que presididos por la secretaria de Estado del Deporte contará en la edición de 2021 con la presencia de Ruth Beitia, Theresa Zabell, Mónica Marchante y Anabel Medina, que se sumaban al ex seleccionador español de fútbol Vicente del Bosque.