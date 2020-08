El Real Madrid le quita la estrella a la Real Sociedad

Duro golpe para la Real Sociedad. Los de Imanol realizaron ua¡na gran temporada en la que destacaron por encima del resto Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Martin Odegaard y ahora uno de ellos seguro que no seguirá en la entidad. Martin Odegaard no cumplirá su segunda temporada de cesión en la Real Sociedad. El Madrid, según afirma el diario 'As', ya ha comunicado al club donostiarra que repescará al futbolista noruego por expreso deseo de Zidane. Odegaard estaba, en principio, dos años a préstamo e, incluso, ya había sido convocado por los técnicos vascos para comenzar la pretemporada el próximo viernes, 14 de agosto. Todo ha cambiado en cuestión de horas.

La clave ha estado en Zidane. El técnico francés, tras una conversación con el joven futbolista y pese a que el deseo de Odegaard era y sigue siendo el seguir un año más en San Sebastián para acabar de completar su formación futbolística, ha transmitido a Florentino Pérez que quiere al jugar en su plantilla.

Hace solo unas semanas la decisión era mantener el préstamo ya que Odegaard tiene que ocupar la plaza de Modric y por su juventud se entendía que era mejor que siguiese fogueándose en Donostia. Zidane, sin embargo, lo quiere ahora a su lado.

Florentino Pérez ya habría informado a su colega, Jokin Aperribay, el cambio en los planes del club madridista. Un golpe duro e inesperado para la Real Sociedad puesto que el noruego, pese a que está lesionado (la recuperación está siendo controlada por los servicios médicos del Madrid), era una pieza muy importante en el sistema de juego de Imanol Alguacil.