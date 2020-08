El Elche, a dar el primer paso hacia la gloria en Primera

Cuatro partidos. El Elche CF depende de sí mismo y está a 360 minutos de ascender a Priemera División. El camino no será fácil y arranca esta mismo jueves ante el Real Zaragoza (hora y dónde ver el partido). El cuadro maño ha sido uno de los mejores rivales de la competición regular (de hecho, el Elche CF perdió los dos partidos de la liga contra ellos), si bien ahora no atraviesa su mejor momento. El encuentro ante los aragoneses será el primer escalón rumbo a Primera; la ida de la primera semifinal del playoff de ascenso. Por la otra parte, Girona y Almería pugnarán por pasar de ronda y jugar la última de las eliminatorias.

Pacheta y los suyos están muy ilusionados y no tienen nada que perder. El objetivo del equipo ilicitano al inicio de curso era bien distinto; salvar la categoría tras sufrir el curso anterior. Ahora sueñan con dar la campanada y tienen motivos para hacerlo. El Zaragoza llega a la cita sin su referente en ataque, Luis Suárez (volvió al Watford tras no llegar la entidad a un acuerdo con el club inglés para prorrogar su cesión), y después de terminar la liga con malísimas sensaciones que le hicieron caer de los puestos de ascenso directos. El Elche, como sexto clasificado en el play-off, tendrá que jugarse el partido definitivo en La Romareda, pero la condición de local sirve de poco en las actuales circunstancias cuando no hay público en los estadios.

Cosas del fútbol, la ciudad de Elx está entusiasmada con la cita. Hace unos días vivían en la crispación por el 'Caso Fuenlabrada'. Al final y contra todo pronóstico, el Deportivo ganó (2-1) a los madrileños y el Elche disputará esta fase de ascenso de tú a tú contra los tres mejores equipos después del Huesca y del Cádiz (ya ascendidos).

El premio, desde luego es mayúsuclo. El equipo franjiverde peleará por su sexto ascenso a Primera División siete años después de aquella cita en 2013. Las últimas dos promociones de ascenso no fueron bien, pero ahora el equipo tiene la oportunidad de cambiar la historia a su favor.



Alineaciones probables del Elche-Zaragoza