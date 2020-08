Coquelin habló con Cazorla y Pires antes de ser 'groguet'

Francis Coquelin tiene buenas referencias del Villarreal CF. El mediocentro francés reconoció que habló con dos ex futbolistas del Arsenal y del Villarreal como Robert Pires y Santi Cazorla.

"Antes de venir aquí lee pregunté a Cazorla, que es muy amigo mío, y me dijo buenas palabras del Villarreal. También hablé con Robert Pires, que me dijo maravillas del club. Me ayudaron a venir "