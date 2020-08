"Aún hay machismo en el fútbol y se insulta al trabajador"

Xavi Hernández ha desvelado el motivo por el que no fichó por el Barça y ha ofrecido su visión del fútbol actual en 'El País'.

"Aún hay machismo en el fútbol, sí; no deja de ser un reflejo de la sociedad. Además, el fútbol es de los únicos deportes -y trabajos- donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo... No podemos admitir el racismo, ni el machismo, ni ningún otro tipo violencia, hay que erradicarlos parando los partidos automáticamente. El arbitro es el primero que tendría que decir: 'Aquí no se juega porque no se dan las condiciones...'". Con esa potente declaración define el estado del fútbol actual.

En referencia a los rumores que le sitúan siempre en el Barça, también se expresa con claridad: "Hay ruido externo, temas extradeportivos... No creo que sea ahora, no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor. Respeto mucho a Quique Setién, tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen. Para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barça, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda".

De hecho se moja incluso respecto a la renovación de Messi: "Se lo ha ganado; cláusula automática. Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán mas títulos. Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional. Tener al mejor jugador de la historia en tu equipo es tener un as para ganar".